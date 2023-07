A la Une .. La Réunion toujours en phase épidémique de grippe

Santé Publique France océan Indien fait le point sur les virus en circulation et rappelle la fin du suivi assidu de la circulation du coronavirus en France. Par La rédaction - Publié le Vendredi 7 Juillet 2023 à 14:49

La Réunion en phase d'épidémie de grippe



En S26, il est constaté une baisse des passages aux urgences (-19% avec 25 passages en S26 vs 31 en S25). À l’opposé, les hospitalisations étaient en progression (5 en S26 vs 2 en S25). Les personnes de moins de 15 ans restaient toujours les plus concernées (64% des passages aux urgences).



La surveillance virologique se caractérisait toujours par une circulation virale majoritaire de grippe de type B avec un taux de positivité estimé à 17%.



Compte tenu des éléments épidémiologiques et virologiques, La Réunion reste en épidémie de grippe avec un impact sanitaire néanmoins restreint.

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans continuait de diminuer.



Le nombre des nouvelles hospitalisations était en forte baisse avec 10 nouvelles hospitalisations en S26 contre 18 en S25.



Parmi toutes les hospitalisations codées chez les enfants de moins de 2 ans, la part d’hospitalisation sur l’ensemble des visites pour un motif de bronchiolite diminuait en S25 comparé à la semaine précédente (51% vs 60% la semaine précédente).



La part pour bronchiolite de l’activité globale pour les moins de deux était de 11%.



D’un point de vue de la surveillance virologique, il a été identifié une circulation exclusive de VRS de type B avec une baisse du taux de positivité estimé à seulement 1%. La Réunion n’était donc pas dans un contexte d’épidémie de bronchiolite.