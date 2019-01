La Réunion, terre d’entraînement

La Région Réunion, dans l’objectif d’encourager l’excellence sportive et depoursuivre le développement de La Réunion comme une terre de sport et d’entraînement, a décidé de confier au Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) la mise en place d’actions dans le cadre du projet d’Institut Régional des Sports de l’Océan Indien (IRSOI). La venue de cette équipe de France féminine de triathlon, soutenue par la Ligue Réunionnaise d’Athlétisme et la ville de Saint-Paul, fait donc directement parti du programme d’actions de l’IRSOI avec pour but de donner les meilleures conditions de pratique sportive à ces athlètes championnes et de faire rayonner un peu plus la destination Réunion.



L'objet du stage est de préparer la saison de compétition 2019 mais aussi et surtout de débuter un travail d'acclimatation aux conditions chaudes et humides prévues lors des prochains JO. La Réunion rassemble toutes les conditions climatiques nécessaires pour un tel stage d’entraînement étant donné que le climat de l’île est comparable à celui de Tokyo. Natation, cyclisme et course à pied sont les disciplines au programme des six championnes du monde et d’Europe présentes à Saint-Paul et désireuses de mesurer les effets du climat tropical de La Réunion sur leurs performances.



A La Réunion, les infrastructures sportives sont très bien équipées pour le haut niveau et la somptueuse nature réunionnaise sert régulièrement de cadre aux stages d'entraînement spécifiques ou à des événements sportifs majeurs. Des dénivelés impressionnants, des décors naturels uniques et grandioses, un climat qui permet la pratique des sports de plein air toute l'année, l’Île Intense réunit tous les facteurs propices à l’accueil de nombreuses autres équipes nationales.