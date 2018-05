<<< RETOUR La Réunion Positive

La Réunion, terre d’entraînement La Réunion est un terrain de jeu exceptionnel et sans limite pour les sportifs. L’île offre une grande diversité de paysages et de milieux naturels ou urbains pour la pratique de leur discipline sportive, entre terre, ciel et mer.





La Réunion rassemble toutes les conditions optimales pour les entraînements ou les "stages d’entraînement intensifs" destinés aux sportifs de haut niveau :

un faible décalage horaire avec la métropole (2 heures en été et 3 heures en hivers) ;

un stade de 2500 km2 à ciel ouvert toute l’année ;

900 km de sentiers balisés ;

40 km de lagon ;

un terrain d’entraînement de 0 à 3069 m d’altitude ;

150 sites de canyoning ;

un large choix de sites d’entraînement et de complexes sportifs ;

des hébergements de qualité variant de l’hôtel 5* aux villages de vacances.



Un grand nombre de sportifs de haut niveau, devenus pour certains des ambassadeurs de la Réunion, sont venus sur l’île et restent fortement marqués par les conditions climatiques idéales, la chaleur de l’accueil réunionnais et bien sûr, la gastronomie locale, tels que Christophe Lemaitre, champion d’athlétisme et Kevin Mayer, vice-champion du monde de décathlon. C’était le cas encore très récemment avec la présence d’Élodie Clouvel, Valentin Belaud et l’Équipe féminine belge de gymnastique.



Les études réalisées sur les objectifs et missions de l’Institut Régional des Sports de l’Océan Indien constituent le point de départ d’une nouvelle politique de formation de haut-niveau. À terme, l’IRSOI permettra le développement d’une véritable plate-forme d’infrastructures et de moyens, en transformant le CREPS en un centre d’entraînement de l’hémisphère Sud, reconnu par les équipes sportives nationales et Européennes.



Élodie CLOUVEL - VICE-CHAMPIONNE DE PENTATHLON MODERNE À SAINT-PAUL -



Élodie Clouvel a offert sa première médaille olympique de Pentathlon à la France en 2016 à Rio. Elle était à la Réunion au mois de février dernier avec Valentin Belaud -champion du monde de Pentathlon en 2016 - et leur entraîneur Jean-Paul Pes pour préparer les championnats du monde de pentathlon du Caire (28 février au 4 mars). Le pentathlon moderne se compose de 5 disciplines : l’escrime, la natation, l’équitation, le tir au pistolet, et la course à pied. Ils souhaitent tous les deux décrocher une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Leur entraîneur a choisi la Réunion pour ses conditions climatiques idéales pendant l’été austral. Les préparations physiques se font en extérieur, la chaleur et l’absence de vent permettent de monter en intensité. En plein hiver à Paris, ils ne peuvent pas s’entraîner ainsi !





L’ÉQUIPE FÉMININE BELGE DE GYMNASTIQUE AU PORT



Marie-Julie Kieffer, l’entraîneuse de l’équipe féminine nationale belge confirme qu’il est difficile de s’entraîner en hiver en Belgique, les athlètes se plaignent en effet de douleurs musculaires. L’entraînement sous les tropiques permet non seulement d’écourter l’hiver belge, mais aussi de maintenir un certain niveau de performance. Yves Kieffer, coordonateur et entraîneur national est très satisfait des installations sportives mis à la disposition de son équipe . Le gymnase Cotur du Port est fonctionnel et très bien équipé pour le haut niveau.



L’équipe nationale belge, en pleine progression, a participé pour la première fois aux JO en 2016. Elle se compose notamment de Nina Derwael, championne d’Europe 2017 en barres asymétriques et 3 èmeau championnat du monde, de Rune Hermans qui est dans le top 10 mondial... Cette équipe est très compétitive pour les JO de Tokyo 2020, où elle espère briller !







CHAMPIONNAT DU MONDE PENTATHLON DU CAIRE 2018



2 FRANÇAIS SUR LE PODIUM :



INDIVIDUEL HOMME

Christophe Patte : médaille d’or

Valentin Belaud : médaille d’argent



INDIVIDUEL FEMME :

Élodie Clouvel : médaille d’or



RELAIS PAR ÉQUIPE MIXTE :

Élodie Clouvel et Valentin Belaud : médaille d’argent Terre de sports, elle a produit de nombreux champions présents dans les équipes de France tant en athlétisme, handball, basket-ball, surf, football, judo, karaté, escalade, lutte, qu’en pelote basque, gymnastique, rugby, boxe anglaise, boxe française ou encore natation, volley-ball, VTT…La Réunion rassemble toutes les conditions optimales pour les entraînements ou les "stages d’entraînement intensifs" destinés aux sportifs de haut niveau :un faible décalage horaire avec la métropole (2 heures en été et 3 heures en hivers) ;un stade de 2500 km2 à ciel ouvert toute l’année ;900 km de sentiers balisés ;40 km de lagon ;un terrain d’entraînement de 0 à 3069 m d’altitude ;150 sites de canyoning ;un large choix de sites d’entraînement et de complexes sportifs ;des hébergements de qualité variant de l’hôtel 5* aux villages de vacances.Un grand nombre de sportifs de haut niveau, devenus pour certains des ambassadeurs de la Réunion, sont venus sur l’île et restent fortement marqués par les conditions climatiques idéales, la chaleur de l’accueil réunionnais et bien sûr, la gastronomie locale, tels que Christophe Lemaitre, champion d’athlétisme et Kevin Mayer, vice-champion du monde de décathlon. C’était le cas encore très récemment avec la présence d’Élodie Clouvel, Valentin Belaud et l’Équipe féminine belge de gymnastique.Les études réalisées sur les objectifs et missions de l’Institut Régional des Sports de l’Océan Indien constituent le point de départ d’une nouvelle politique de formation de haut-niveau. À terme, l’IRSOI permettra le développement d’une véritable plate-forme d’infrastructures et de moyens, en transformant le CREPS en un centre d’entraînement de l’hémisphère Sud, reconnu par les équipes sportives nationales et Européennes.Élodie Clouvel a offert sa première médaille olympique de Pentathlon à la France en 2016 à Rio. Elle était à la Réunion au mois de février dernier avec Valentin Belaud -champion du monde de Pentathlon en 2016 - et leur entraîneur Jean-Paul Pes pour préparer les championnats du monde de pentathlon du Caire (28 février au 4 mars). Le pentathlon moderne se compose de 5 disciplines : l’escrime, la natation, l’équitation, le tir au pistolet, et la course à pied. Ils souhaitent tous les deux décrocher une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Leur entraîneur a choisi la Réunion pour ses conditions climatiques idéales pendant l’été austral. Les préparations physiques se font en extérieur, la chaleur et l’absence de vent permettent de monter en intensité. En plein hiver à Paris, ils ne peuvent pas s’entraîner ainsi !Marie-Julie Kieffer, l’entraîneuse de l’équipe féminine nationale belge confirme qu’il est difficile de s’entraîner en hiver en Belgique, les athlètes se plaignent en effet de douleurs musculaires. L’entraînement sous les tropiques permet non seulement d’écourter l’hiver belge, mais aussi de maintenir un certain niveau de performance. Yves Kieffer, coordonateur et entraîneur national est très satisfait des installations sportives mis à la disposition de son équipe . Le gymnase Cotur du Port est fonctionnel et très bien équipé pour le haut niveau.L’équipe nationale belge, en pleine progression, a participé pour la première fois aux JO en 2016. Elle se compose notamment de Nina Derwael, championne d’Europe 2017 en barres asymétriques et 3 èmeau championnat du monde, de Rune Hermans qui est dans le top 10 mondial... Cette équipe est très compétitive pour les JO de Tokyo 2020, où elle espère briller !2 FRANÇAIS SUR LE PODIUM :INDIVIDUEL HOMMEChristophe Patte : médaille d’orValentin Belaud : médaille d’argentINDIVIDUEL FEMME :Élodie Clouvel : médaille d’orRELAIS PAR ÉQUIPE MIXTE :Élodie Clouvel et Valentin Belaud : médaille d’argent La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Nos artistes à l’honneur La NRL : Un chantier Réunionnais, National et Européen de sécurisation