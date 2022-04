« Pourquoi les prix explosent ? » C’est le titre de la presse du jour (Le Quotidien).



Et c’est la question que toutes les familles réunionnaises se posent depuis un bon moment. Le pouvoir d’achat est le leitmotiv de tous les candidats aux élections. Mais à quand de vraies solutions ?



Pourtant les propositions faites après la crise des Gilets Jaunes ne manquent pas. Les réunionnais se sont exprimés, et bien même !



Les mesures inscrites dans le livre bleu des Outre-Mer doivent prendre vie.



Et cela commence par une vraie politique en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.



Oups ! Il parait que ce sujet on ne doit pas trop en parler… pourtant nous le savons tous, La Réunion souffre d’une politique timide en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. L’économie doit se conjuguer dès la dignité humaine !



Plus largement, la question du pouvoir d’achat interroge tout le système économique réunionnais. Tavaillons à une économie plus juste et plus verte.



Il est urgent d’encourager l’entreprenariat en facilitant les démarches administratives et en généralisant les aides à la création d’entreprise. Nous devons initier les axes forts de la sécurité alimentaire de la Réunion. Le modèle agricole familial réunionnais est une richesse non valorisée. Des mesures spécifiques à cette valorisation doivent être portées.



Enfin, lutter contre la vie chère c’est aussi coopérer avec les pays de la zone. La politique de co-développement c’est s’enrichir mutuellement.