La Réunion solidaire du peuple ukrainien

Ce dimanche après-midi, les Réunionnais ont pu exprimer, par leur présence sur le parvis des droits de l'Homme à Saint-Denis, leur soutien à l'Ukraine. L'appel au rassemblement a été initié par la Ligue des droits de l'Homme. Le rassemblement réunionnais en solidarité avec le peuple d'Ukraine a réuni plus d'une centaine de personnes. Après la diffusion de l'hymne ukrainien à l'initiative de Christophe Estève (coordinateur réunionnais de la Primaire Populaire) et l'intervention de plusieurs jeunes Ukrainiens présents dans notre Île, Isnelle Gouljar, la coprésidente de la LDH, a lu un discours : Par LG - Publié le Lundi 28 Février 2022 à 13:44

"Ce jeudi 24 février, le monde s’est réveillé sous le choc, après l’annonce par le président russe que son pays s’était lancé dans une guerre préparée contre l’Ukraine, malgré l’opposition de l’ONU et de la grande majorité de la Communauté Internationale, et des premières sanctions économiques.



De nombreux civils ont déjà été tués et de nombreuses infrastructures endommagées.



La FIDH (Fédération Internationale pour les Droits Humains) dont la LDH est membre, a aussitôt condamné cette agression et l’invasion de l’Ukraine, rappelant que les attaques arbitraires contre les civils sont interdites par le droit international humanitaire et peuvent constituer des crimes de guerre.



La FIDH a également appelé la Cour Pénale Internationale à prendre des mesures face à l’escalade du conflit et des violations flagrantes du droit international.



La Ligue des Droits de l’Homme à la Réunion condamne la décision du Président russe, Vladimir Poutine, de déclencher une guerre d’invasion contre l’Ukraine, après des mois de discussions diplomatiques stériles.



Face à cette situation lourde de conséquences pour toutes les démocraties, nous appelons la Communauté Internationale et la France, à intervenir d’urgence pour obtenir une désescalade immédiate, pour faire cesser le massacre et assurer la protection des populations civiles cruellement touchées.



Par ailleurs, au vu des vagues migratoires d’ukrainiens qui fuient leur pays, nous devons prendre toute notre place dans la construction de l’édifice international des droits humains, en reconnaissant que la migration internationale fait partie intégrante de notre destin, et en appliquant les règles du droit d’asile qui s’imposent.



Les crises majeures que nous traversons nous interrogent sur ce qui est commun, ce qui doit être partagé, et sur ce que doivent être nos solidarités pour répondre à l’enjeu de l’accès effectif aux droits.



La LDH, à la Réunion comme au niveau national, exprime sa totale solidarité avec le peuple ukrainien et participera à toutes les initiatives partout en France, pour la paix et l’intérêt des peuples concernés."















