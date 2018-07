La grande Une La Réunion se prépare à la finale, vers une seconde étoile!





Les villes de La Réunion ont sorti les grands moyens pour que ce moment de liesse populaire soit partagé par le plus grand nombre, tous ensemble. Des écrans géants installés au coeur de fans-zones sont mis en place :



- à Saint-Paul, à Expobat

- à Saint-Denis au petit stade de l'Est

- à Saint-Pierre en centre-ville

- à Saint-Joseph, sous la Halle

- au Port au Kabardock et devant la mairie annexe de La Rivière



