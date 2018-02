La Réunion se prépare à la 5e édition des 24h de l’innovation

Un projet innovant qui attire



Pour sa 5e édition, les 24h de l’innovation prennent de plus en plus d’ampleur. Le nombre de participants est passé à 523 élèves et le nombre d’établissements de 10 à 14. Ce sont principalement des établissements technologiques volontaires de participer.



C’est un véritable lien entre le milieu de l’éducation et celui de l’entreprise. Comme le souligne Jean-François Allin, directeur transition énergétique EDF, "on a notamment voulu mettre en avant la maîtrise de l’énergie". Ce projet est aussi là pour apprendre aux jeunes, de manière ludique, à se responsabiliser face à des problématiques qui touchent particulièrement La Réunion.



L’importance du partenariat



Les 24h de l’innovation à La Réunion sont portées par des partenaires engagés, comme l'Académie et l'Université de la Réunion, la Région, la Technopole, la CINOR ou encore EDF. EDF a notamment organisé des formations aux outils du numérique, afin que les jeunes puissent partager eux-mêmes leur quotidien sur les réseaux sociaux le jour J.