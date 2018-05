A la Une . La Réunion se mobilise pour rapatrier le corps d'un touriste anglais

Il faut rapatrier John en Angleterre. Un touriste anglais qui voyageait au large de La Réunion est décédé à l’hôpital de Saint-Pierre après avoir été pris d’un malaise cardiaque lors de son périple sur le paquebot.



Le britannique de 76 ans laisse derrière lui une femme et une fille qui vivent un véritable cauchemar depuis une quinzaine de jours. Simplement hébergées dans une chambre de bonne grâce à l'aide d'une infirmière, c’est sur les ondes de radio Freedom que leur appel à l’aide a été relayé samedi.



Depuis, l’IRT a hébergé, plus dignement, dans un hôtel de Saint-Pierre, les proches du passager décédé. Les premières démarches effectuées auprès des autorités britanniques ont été plutôt décevantes puisque la famille a appris que seuls 20% des frais d'hospitalisation pouvaient être pris en charge, alors qu'elle doit faire face à un rapatriement qui s'élevait déjà à 20.000 euros.



La famille anglaise, originaire de la ville de Leeds, doit en effet s'acquitter de frais d’hospitalisation conséquents : chaque jour passé en chambre de réanimation a coûté 2500 euros. Les démarches devraient s’accélérer en ce début de semaine avec la mobilisation de la Fédération réunionnaise de tourisme, promet Stéphane Fouassin.

