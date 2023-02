Communiqué La Réunion se mobilise pour les jeux olympiques et paralympiques

À La Réunion, il faut aussi faire des jeux olympiques et paralympiques une vraie fête populaire en dépit de l’éloignement des sites de compétition. Autour de cet évènement international, La Réunion se mobilise et s’inscrit dans la dynamique nationale pour faire de 2024 un évènement inoubliable, indique la préfecture de la Réunion dans le communiqué suivant :

En lien avec la rectrice, le préfet s’appuie sur la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports pour assurer la coordination des actions de promotion autour des jeux 2024.



Face au foisonnement des initiatives locales et à la diversité des dispositifs nationaux, les acteurs du territoire ont exprimé un besoin de coordination et de cohérence. C’est pourquoi un comité de pilotage s’est tenu en préfecture ce 14 février. Les travaux de cette instance devront, d’ici mai 2023, déboucher sur un plan d’action partagé par l’ensemble des acteurs et fondé sur 4 axes :



- Garantir la sécurité du public et des sportifs lors des actions de promotion ;

- Identifier et valoriser les sportifs réunionnais en préparation pour les jeux olympiques et paralympiques de 2024 et 2028 ;

- Faire des Jeux une vraie fête populaire ;

- Laisser un héritage durable pour La Réunion.



Différents dispositifs et labels ont déjà été attribués aux collectivités et établissements scolaires :



- Génération 2024 : 89 établissements scolaires de la primaire jusqu’à l’université.



Délivré par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, il vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes. Le dispositif Génération 2024, piloté par le rectorat de La Réunion a permis la labellisation de 89 établissements scolaires de la primaire jusqu’à l’université.



- Terre de Jeux : Paris 2024



Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les niveaux de collectivités territoriales et aux mouvements sportifs qui souhaitent, quels que soient leur taille et leurs moyens, s’engager dans l’aventure des Jeux. Ce label est destiné à mettre en valeur leurs bonnes pratiques et à inciter à mettre encore plus de sport dans le quotidien, partout en France. Nombreux sont les acteurs locaux à s’être fait labellisés : 8 communes (Saint-Denis, Le Port, Saint-Paul, Les Avirons, Saint-Louis, Le Tampon, Saint-Pierre, Petite-Île), 2 intercommunalités (CINOR, CIVIS), le conseil départemental, le conseil régional et les comités régionaux olympiques et sportifs Réunion.



- 4 centres de préparation des jeux labellisés à La Réunion : des lieux de préparation pour les équipes nationales françaises et étrangères

- Le stade d’eaux vives intercommunal de Sainte-Suzanne

- Le centre nautique Michel Debré

- Le complexe Jean Ivoula

- Et le gymnase de Champ Fleuri



- L'appel à projets "Impact 2024"



D'un budget total de près de 5 millions d’euros au niveau national, cet appel à projets soutient des acteurs du monde sportif et des associations de France qui portent des projets innovants utilisant le sport comme outil d'impact social.



- Le Conseil départemental a présenté, lors de ce comité de pilotage, son « plan D’sport » qui est articulé autour de plusieurs axes :



o La promotion des valeurs du sport et de l’olympisme : outre la labellisation « Terre de Jeux 2024 » et la diffusion de l’exposition Histoire, Sport & Citoyenneté (1896-2024) le Département assure le pilotage de l’accueil du Relais de la Flamme Olympique et le Programme des Volontaires Paris 2024.

Il organise aussi le concours « 2024 à PARIS » à destination des collégiens et programmé l’organisation d’une Semaine Réunionnaise des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.



La promotion de l’excellence sportive autour des actions suivantes : le dispositif d’aides au sport de haut niveau sera enrichi alors que sera confirmé l’accompagnement de la préparation et la participation des sportifs réunionnais aux grands rendez-vous (JIOI & JOP) ; le Département apporte aussi son soutien à la promotion de La Réunion Terre d’excellence sportive (accueil d’équipes sportives de haut niveau) ; enfin, il a passé commande d’une exposition sur les Olympiens réunionnais depuis 1976.



La promotion de la pratique sportive : les Parcours #Explore Terre de Jeux sur les sentiers de randonnée mettent en valeur des parcours sportifs de pleine nature ; et l’organisation d’un Salon du sport, sur un mode partenarial, aura vocation à fédérer sportifs et amoureux du sport.





