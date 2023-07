Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION La Réunion se distingue par une structure des qualifications encore inadaptée pour répondre pleinement aux défis du développement économique et par une offre de formation qui n’est pas encore en mesure de répondre à tous les besoins du marché de l’em





Si le niveau de qualification de la population active a augmenté ces dernières années, la moyenne des personnes diplômées reste en deçà des standards français et européens. Pour les réunionnais, l’orientation constitue bien souvent une première étape cruciale afin qu’ils puissent s’inscrire dans un parcours de formation adéquat.

Tel que le souligne le programme, il convient dès lors, de soutenir des actions « pour la mise en place d’une orientation efficace afin notamment d’améliorer l’accès à des parcours de formation adaptés à l’évolution de la société, » Les lois de décentralisation ont donné aux conseils régionaux une compétence importante en matière d’information et d’orientation des adultes et en particulier des demandeurs d’emploi.



Cette compétence s’est renforcée au fil du temps, d’abord avec la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, qui a confié à la collectivité la responsabilité de la mise en place du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) tout en assurant la coordination de l’orientation des adultes et des jeunes en formation continue.



Puis la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » (LCAP) qui a élargi le public initialement concerné (tous les publics hors formation initiale), à celui des jeunes en formation initiale sous statut scolaire et a confié aux régions la mission d’information sur les métiers et les formations en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis, des étudiants.



La Région a désormais la responsabilité de définir sur son territoire la stratégie en matière d’orientation tout au long de la vie. Dans ce cadre le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP) fixe comme objectifs de constituer un maillage territorial qui devra assurer une visibilité et un accès équitable à tous les publics aux services d’information et d’orientation.



Il s’agit de mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences du territoire en matière de compétences fondées sur les besoins du marché du travail, et ainsi faciliter l’insertion, les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle. Le service d’information devra dispenser sur la base de toutes les données nécessaires à la prise de décision y compris celles émanant du tissu économique du territoire une information adéquate à tous les publics ayant un besoin d’information. Chaque individu qui le souhaite, doit être en mesure d’agir sur son orientation au cœur de son projet professionnel et tout au long de sa vie, et ce de manière autonome ou accompagnée.



L’atteinte de ces objectifs nécessite le déploiement d’un panel d’outil dédié allant de site spécialisé à des opérations sur le territoire favorisant ainsi l’action de proximité.



L’action s’inscrit donc pleinement dans l’objectif spécifique 4.7 visant à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de renforcement des compétences et de reconversion flexible pour tous. Cette action a été définie conformément au cadre établi entre l’Etat et la Région Réunion relatif aux lignes de partage entre le Programme national FSE+ 21-27 et son volet déconcentré et le Programme FEDER-FSE+ de La Réunion 21-27. Télécharger le cahier des charges de l’AMI « Améliorer l’accès à l’information, au conseil et à l’accompagnement pour une meilleure orientation au cœur du projet professionnel et tout au long de la vie » La Réunion se distingue par une structure des qualifications encore inadaptée pour répondre pleinement aux défis du développement économique et par une offre de formation qui n’est pas encore en mesure de répondre à tous les besoins du marché de l’emploi local ou extérieur.Si le niveau de qualification de la population active a augmenté ces dernières années, la moyenne des personnes diplômées reste en deçà des standards français et européens. Pour les réunionnais, l’orientation constitue bien souvent une première étape cruciale afin qu’ils puissent s’inscrire dans un parcours de formation adéquat.Tel que le souligne le programme, il convient dès lors, de soutenir des actions « pour la mise en place d’une orientation efficace afin notamment d’améliorer l’accès à des parcours de formation adaptés à l’évolution de la société, » Les lois de décentralisation ont donné aux conseils régionaux une compétence importante en matière d’information et d’orientation des adultes et en particulier des demandeurs d’emploi.Cette compétence s’est renforcée au fil du temps, d’abord avec la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, qui a confié à la collectivité la responsabilité de la mise en place du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) tout en assurant la coordination de l’orientation des adultes et des jeunes en formation continue.Puis la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » (LCAP) qui a élargi le public initialement concerné (tous les publics hors formation initiale), à celui des jeunes en formation initiale sous statut scolaire et a confié aux régions la mission d’information sur les métiers et les formations en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis, des étudiants.La Région a désormais la responsabilité de définir sur son territoire la stratégie en matière d’orientation tout au long de la vie. Dans ce cadre le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP) fixe comme objectifs de constituer un maillage territorial qui devra assurer une visibilité et un accès équitable à tous les publics aux services d’information et d’orientation.Il s’agit de mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences du territoire en matière de compétences fondées sur les besoins du marché du travail, et ainsi faciliter l’insertion, les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle. Le service d’information devra dispenser sur la base de toutes les données nécessaires à la prise de décision y compris celles émanant du tissu économique du territoire une information adéquate à tous les publics ayant un besoin d’information. Chaque individu qui le souhaite, doit être en mesure d’agir sur son orientation au cœur de son projet professionnel et tout au long de sa vie, et ce de manière autonome ou accompagnée.L’atteinte de ces objectifs nécessite le déploiement d’un panel d’outil dédié allant de site spécialisé à des opérations sur le territoire favorisant ainsi l’action de proximité.L’action s’inscrit donc pleinement dans l’objectif spécifique 4.7 visant à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de renforcement des compétences et de reconversion flexible pour tous. Cette action a été définie conformément au cadre établi entre l’Etat et la Région Réunion relatif aux lignes de partage entre le Programme national FSE+ 21-27 et son volet déconcentré et le Programme FEDER-FSE+ de La Réunion 21-27.





Dans la même rubrique : < > AMI - Professionnalisation et qualification des chômeurs dans le secteur de l’économie bleue : la pêche/les métiers de la mer AMI - Développer les missions d’ingénierie et d’analyse des besoins en compétences du territoire afin d’anticiper et accompagner les changements et les nouvelles exigences du marché du travail