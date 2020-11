La Réunion rend hommage à ses défunts malgré les mesures sanitaires

En ce 1er novembre, les cimetières de l’île, préparés pour ce grand jour marqué par la crise sanitaire. De nombreux Réunionnais viennent en famille, mais toujours masqués, fleurir les tombes nettoyées et arrangées de leurs proches décédés.



Une tradition qui se perpétue depuis le XIXe siècle. Des chrysanthèmes ornent les sépultures. "Fleur d’or" au Japon, le chrysanthème symbolise également le plaisir, le bonheur et l'immortalité. À La Réunion, glaïeuls, reines-marguerite ou encore immortelles se partagent également la scène.



La dengue étant également de la partie, l’ARS demande à la population de remplacer l’eau des vases par du sable humide et retirer les coupelles sous les pots.



Demain, les cimetières ne désempliront pas. Le 2 novembre correspond au jour de prière pour les défunts.