La Réunion remporte le Travel d'Or pour la 4e fois

Comme l'indique l'IRT à travers ce communiqué : "Après avoir remporté trois Travel d’Or en 2012, 2014 et 2015, La Réunion s’est à nouveau vue décerner un trophée lors de l’édition 2021, qui s’est déroulée ce jeudi 8 juillet. Finaliste aux cotés la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle Aquitaine, la Bretagne et les îles de Guadeloupe, La Réunion a décroché la première place de la catégorie « destinations françaises » lors de cette 12e édition. À noter, la présence du Secrétaire d’État au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne qui s’est vu remettre le prix de la « personnalité », Travel d’Or d’honneur de cette année, pour sa défense active de tous les acteurs du voyage pendant la crise.



Après deux reports liés à la crise sanitaire, la cérémonie des Travel d’Or qui récompense les entreprises du secteur touristique, a pu se tenir au Pavillon Gabriel, à Paris, en présence de près de 300 professionnels du voyage, tout domaine d’expertise confondu.



Du 4 février au 3 mars 2020, les Français avait été amenés à voter pour leurs marques favorites afin de désigner les gagnants en lice des 11 catégories. Au total, 380 000 votes ont été comptabilisés. À l’issue de ce vote, cinq finalistes ont été désignés par catégorie, hormis pour la catégorie « Influenceurs ». Ce sont les membres du jury des Travel d’Or 2021, répartis en binôme, qui ont par la suite désigner le lauréat de chacune des catégories.



Rappelons que La Réunion a décroché le Travel d'Or 2012 de l'innovation dans la catégorie « applications et tablettes » pour l'application 360°, le Travel d'Or 2014 pour le site Internet de voyages préféré des internautes dans la catégorie « offices de tourisme », ainsi que le Travel d’Or 2015 pour son site Internet toujours dans la catégorie « offices de tourisme ». Ces précédentes victoires lui ont conféré son statut de « destination la plus geek en usage de communication », par Frédéric Vanhoutte, président d’Eventiz et créateur des Travel d’Or."



Après 2012, 2014 et 2015, la Réunion remporte donc pour la quatrième fois ce trophée en 2021. Il convient de féliciter l'ensemble des équipes de l'IRT pour l'excellente qualité de leur travail, qui, une fois encore, met la Réunion en lèr !