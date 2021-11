La Réunion privée de match de foot

COMMENT EST-CE POSSIBLE ?



De bouches à Oreilles: Tout le monde se demande pourquoi la Réunion a été privée de retransmission gratuite du match de qualification de l'équipe de France au Mondial ? ? ?



Et pourtant, personne n'en parle dans les médias... Pourquoi ?



Est-ce voulu, pour que les chaînes payantes ramassent plus d'argent ? (une histoire de gros sous donc ...)



Est-ce simplement politique ? (La faute au gouvernement actuel et à sa politique...)



Et nos jeunes, y avez-vous pensé ? ceux dont les parents ont juste de quoi vivre sans pouvoir payer à leurs enfants un abonnement télé.



N'ont-ils pas le droit, de crier COCORICO ! ! !, d'être fiers de leurs aînés qui les représentent sur le plan Mondial...



Pourtant, personne n'en parle dans les journaux écrits ou télévisés...



Et nos élus ? ? ? Ont-ils pensé que cela pourrait grossir le mécontentement, donc l'abstention aux prochaines élections ?



J'aimerais bien que d'autres lecteurs de "notre journal" donnent leur avis.



MERCI POUR VOS REPONSES