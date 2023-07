La Réunion prête pour les Jeux des Îles de l'océan Indien

Le Comité Régional Olympique et Sportif de La Réunion annonce la participation officielle de la délégation réunionnaise à la 11ème édition des Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI) à Madagascar, du 25 août au 3 septembre 2023. Une participation rendue réalisable grâce au parrainage officiel de la compagnie régionale Air Austral, acteur phare de la connectivité aérienne, de la mobilité internationale, du désenclavement et du rayonnement de La Réunion, qui transportera les 720 membres du Club R.



Événement d'envergure quadriennal, les JIOI rassemblent les meilleurs athlètes de la région et représentent une opportunité unique pour les sportifs réunionnais de se mesurer à des champions de haut niveau dans un esprit de compétition et de fraternité. À un mois de la rencontre, la délégation réunionnaise - composée de 452 sportifs et de 268 personnes à l'encadrement technique et médical - se prépare à défendre fièrement les couleurs de l'île dans les 19 disciplines en compétition.



Les ambitions sportives du club R pour les JIOI 2023



La participation aux JIOI est un moment capital pour les athlètes réunionnais de démontrer leur excellence sportive, leur esprit de compétition, leur fair-play et au-delà, d'inspirer les nouvelles générations.

Chacune des 19 ligues et comités de La Réunion a rigoureusement sélectionné ses athlètes.

L'ambition du Club R, en toute sportivité, est aussi de challenger la délégation malgache, historiquement toujours en tête des Jeux en nombre de médailles, quand ils se déroulent à domicile.



En coulisses, l'accompagnement expert des équipes d'encadrement technique et médical



Un élément clé du succès des athlètes réunionnais aux JIOI repose sur l'encadrement technique et médical rigoureux dont ils bénéficient.

Le Comité Régional Olympique et Sportif de La Réunion attache une grande importance à la préparation et à la performance des sportifs. Une équipe expérimentée de 80 préparateurs sportifs, 7 médecins, 15 kinésithérapeutes et 2 ostéopathes accompagnera la délégation tout au long de la compétition. Cet encadrement de qualité sera un facteur déterminant dans la quête de médailles et le succès des performances des athlètes réunionnais.

Pour favoriser l'esprit de corps et la synergie des équipes, l'ensemble des athlètes et des équipes techniques et médicales sera réuni dans un même lieu, village de la délégation.



Pour Claude Villendeuil, Président du Comité Régional Olympique et Sportif de La Réunion : "C'est avec une grande détermination que nos 452 athlètes se préparent à leur conquête de médailles aux JIOI 2023, challenge majeur en amont de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Je remercie sincèrement Air Austral, parrain officiel de la délégation réunionnaise, ainsi que l'ensemble de nos partenaires pour leur confiance et leur soutien précieux dans le succès de nos athlètes. Nous sommes fiers de ces partenariats qui marquent une nouvelle ère dans le développement du sport et la transmission des valeurs universelles de l'Olympisme à La Réunion et au-delà de nos frontières. Le CROS et Air Austral partagent une ambition commune : le développement de talents sportifs exceptionnels, l'émergence de nouvelles générations d'athlètes et la facilitation des échanges entre communautés sportives."



Pour Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion : "L'excellence sportive est l'une des pierres angulaires de notre mandature régionale. Forte de ses champions et championnes, La Réunion rayonne plus fort, plus haut, plus loin même au-delà de ses frontières. Il est évident que le sport sera un élément moteur de notre volonté de multiplier encore les échanges avec les peuples voisins. Nous faisons confiance à nos sportifs pour être à la hauteur de ce grand événement, tant par leurs résultats que par l'état d'esprit qui les animera durant les compétitions. Pour la part de la Région Réunion, nous avons pleinement assumé nos responsabilités en apportant un soutien financier conséquent aux ligues et comités sportifs réunionnais qui participent aux Jeux. L'engagement de notre collectivité s'élève à 982 000 euros.

Voyez-y la traduction concrète des grandes ambitions que nous nourrissons pour le sport et nos sportifs. Ma profonde conviction est que la vie sportive dans chaque territoire et chaque commune, avec ses clubs, ses événements, ses infrastructures sont tout autant des plateformes qui peuvent faciliter un processus d'intégration des jeunes générations. Notre devoir, à nous responsables des politiques publiques, est de leur offrir ce partage de valeurs qui sont celles du sport et de l'idéal de participation, de persévérance et de compétition, mais aussi de tolérance et de partage. « Le sport a le pouvoir de changer le monde » a dit Nelson Mandela. Il est vrai que le sport n'est plus seulement le sport, il est un fait social et un facteur de lien social. Il s'agit, parfois, de former de futur.e.s championnes et champions.

Mais il s'agit le plus souvent, d'accompagner nos sportifs et les aider à être demain des adultes épanouis éduqués et riches de la diversité de leurs talents.

Notre soutien au sport réunionnais sera donc sans faille. Parce que nos jeunes ont besoin de repères, les valeurs du sport doivent être reconnues et entretenues. Le moment est important. Les Jeux des Îles puis la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ne doivent pas manquer de susciter des vocations tant chez les plus jeunes que ceux qui s'illustrent déjà par leurs performances et qui font la fierté de notre territoire. Le sport, c'est important, pour participer à des compétitions, réaliser des performances, obtenir des médailles, être fiers et rêver, mais c'est encore plus essentiel pour vivre ensemble, en bonne santé et entre citoyens qui se respectent. Je formule le vœu que ces Jeux des Îles 2023 illustrent cela. Que l'esprit de l'olympisme vous accompagne en toutes circonstances. Et rendez-vous à Madagascar dans quelques semaines."



Pour Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental de La Réunion : "Dans quelques semaines, l'excellence sportive de l'océan Indien se retrouvera sur la Grande le pour la 11ème édition des Jeux des Iles de l'océan Indien, et notamment plus de 700 membres du Club Réunion qui défendront les couleurs de notre île et de notre pays. Je voudrais exprimer toute la fierté du Conseil départemental d'être de nouveau partenaire du mouvement sportif, à travers le CROS, les ligues, les comités et les clubs pour la préparation et la participation effective à ces Jeux. Depuis plus de 40 ans maintenant et les premiers Jeux de 1979, organisés à La Réunion, notre Collectivité a toujours été aux côtés du monde sportif pour perpétuer ce rendez-vous qui mobilise l'élite sportive des îles voisines. Cet engagement s'exprime de manière directe puisque le Département a accordé 450 000 euros au CROS afin de permettre la participation du Club Réunion aux Jeux. Nous avons aussi validé un financement à hauteur de 340 000 euros pour les ligues et comités afin de les accompagner dans la préparation des sportifs locaux. Compte tenu des deux grands rendez-vous majeurs qui se profilent, les Jeux des Îles de l'océan Indien, puis dans un an les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, le Département a renforcé son cadre d'intervention en faveur des sportifs de haut niveau. Un nouveau dispositif a été validé il y a quelques semaines à l'unanimité. Nous partageons avec l'ensemble des partenaires, l'ambition d'une Réunion terre d'excellence sportive qui rayonne au niveau local, régional, national et international. C'est la raison de notre présence aux côtés du CROS et de l'ensemble des partenaires, pour que ce grand mouvement en faveur du sport réunionnais soit couronné de succès, et d'une belle moisson de médailles. Vive le Sport ! Vive La Réunion ! Vive les Jeux des Îles de l'océan Indien !"



Pour Joseph Bréma, Président du directoire d'Air Austral : "Air Austral est heureuse d'être le transporteur officiel de la délégation Réunion. En s'associant aux Jeux des Îles de l'océan Indien, Air Austral réaffirme plus que jamais son rôle, son engagement et surtout son soutien au développement des échanges culturels et sportifs, et de la coopération régionale. En proposant des vols directs, renforçant pour l'occasion la desserte de Madagascar en mettant des capacités additionnelles, Air Austral facilite la mobilité des participants et contribue ainsi à l'échange culturel, au développement du tourisme sportif et à la promotion de La Réunion. Tout comme le CROS, Air Austral encourage la pratique sportive chez les jeunes, vecteur d'épanouissement personnel et d'ouverture vers le monde.

Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à notre manière à la réussite de nos jeunes si talentueux. Au nom de la compagnie Air Austral et de tout son personnel, je souhaite à la délégation Réunion une merveilleuse aventure humaine et sportive !"