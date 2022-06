Culture La Réunion présente au Festival d'Avignon

Un collectif de 9 compagnies réunionnaises de spectacle vivant annonce sa présence au Festival d'Avignon ce mois de juillet 2022. Par N.P - Publié le Jeudi 16 Juin 2022 à 10:25

Le communiqué :



👁 Voir le teaser vidéo ICI A l’occasion de l’iconique Festival Off d’Avignon, 9 compagnies réunionnaises présentent leurs créations respectives dans 5 lieux au cœur de la Cité des Papes. Théâtre, danse, marionnettes, clown, théâtre concert, spectacle musical... la vitalité culturelle du territoire sera représentée et rayonnera auprès du grand public du 7 au 30 juillet 2022, soit 9 spectacles programmés pour un total de 120 représentations !

Ce Festival est aussi un rendez-vous incontournable des professionnel.le.s du spectacle vivant, attirant chaque année plus d'un millier de programmateurs de scènes nationales, publiques et privées, soit autant d'opportunités de programmation. C'est pourquoi nous organisons un temps fort sur place mardi 12 juillet pour les rencontrer et échanger avec eux. Une centaine de personnes est conviée à cette rencontre incontournable pour nos compagnies. Soutenu par 3 institutions (Dac Réunion, Région Réunion et Département de la Réunion),12 salles culturelles (Théâtre Luc Donat, Théâtres Départementaux de La Réunion TÉAT Champ Fleuri | TÉAT Plein Air, Théâtre sous les arbres, Théâtre Vladimir Canter, Centre Dramatique National de l'Océan Indien (CDNOI) - Théâtre du Grand Marché, La Fabrik, Cité des Arts, Lalanbik, Le Séchoir & Le K, scène andémik de Saint-Leu, Les Bambous et Léspas Culturel Leconte de Lisle), et des acteurs culturels locaux (Komidi, Kolet'), le Collectif des 9 compagnies réunionnaises de spectacle vivant représentera fièrement son territoire et son patrimoine au travers des 9 spectacles programmés, vitrines de la créativité artistique péi. LE COLLECTIF ALPACA ROSE - ILHA - KISA MI LÉ - LÉ LA - MORPHOSE - LA PATA NEGRA - QU'AVEZ-VOUS FAIT DE MA BONTÉ ? - SAKIDI - THÉÂTRE DES ALBERTS