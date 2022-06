A la Une . La Réunion pourrait envoyer 6 députés au sein du groupe Nupes

Au jeu des possibles alliances, celle)ci ne devrait pas bénéficier du soutien au second tour du seul candidat ayant atteint la barre des 10%, à savoir Erick Fontaine (12,6%), issu également de la gauche, qui a déjà fait savoir qu'il ne roulerait pour aucune des deux candidates qualifiées pour le second tour. Tous les candidats Nupes encore en lice pour ce second tour dans l'île (Philippe Naillet, Karine Lebon, Emeline K/Bidi, Jean-Hugues Ratenon, Frédéric Maillot et Perceval Gaillard) bénéficient de la dynamique nationale de l'union des forces de gauche.Tous, hormis Perceval Gaillard, sont en ballotage favorable face à leurs adversaires, dans un scrutin qui localement a confirmé la défiance des électeurs réunionnais envers le président de la République Emmanuel Macron. Dans la première circonscription , le député sortant, Philippe Naillet, est arrivé largement en tête (33,47%) devant Jean-Jacques Morel (14,61%). Le secrétaire fédéral du Parti socialiste bénéfice de l'appui de la municipalité dionysienne ainsi que de militants bien installés dans les différents quartiers du chef-lieu.De son côté, Jean-Jacques Morel devra compter sur le report de voix de certains candidats comme Gaëlle Lebon, troisième de ce scrutin dans la première circonscription (la seule à avoir dépassé le cap des 10%, talonnant tout juste Jean-Jacques Morel), de Murielle Sisteron, la candidate qui lui a chipé l'investiture LR et bien sûr d'un sursaut démocratique pour le second tour. Ce qui paraît difficilement envisageable. Dans la seconde circonscription , Karine Lebon a récolté près de trois fois le score d'Audrey Fontaine (42,89% contre 13,11% des voix exprimées). La députée sortante a notamment fait le plein dans des bastions acquis à sa cause (Le Port et Saint-Paul) et contrairement à la candidate soutenue par la majorité présidentielle qui paie là très probablement sa Macron-compatibilité.Au jeu des possibles alliances, celle)ci ne devrait pas bénéficier du soutien au second tour du seul candidat ayant atteint la barre des 10%, à savoir Erick Fontaine (12,6%), issu également de la gauche, qui a déjà fait savoir qu'il ne roulerait pour aucune des deux candidates qualifiées pour le second tour.

Perceval Gaillard va-t-il éteindre les flammes du phénix Thierry Robert ?







Soutenu par la majorité municipale de Saint-Paul, ce dernier est un militant de la cause de Jean-Luc Mélenchon de la première heure. Par ailleurs, et au vu du jeu des alliances, il pourrait bénéficier des voix du troisième homme de ce scrutin, Johan Guillou (13,6%), soutenu par le maire de Saint-Leu Bruno Domen et qui n'a pas intérêt à avoir dans les pattes un Thierry Robert pour les municipales de 2026. Dans la quatrième circonscription , tout est encore jouable pour les deux candidats engagés. Sensation de ce premier tour, Emeline K/Bidi est bien installée dans la dynamique de la Nupes, réussissant l'exploit de devancer le député sortant, David Lorion, pourtant reconnu aussi bien par ses pairs que par ses adversaires comme un élu maîtrisant ses dossiers. Mais ce dernier paie sûrement le fait d'avoir été aux cotés de Jean Castex lors de sa visite il y a quelques semaines et donc trop "Macron-compatible" aux yeux des électeurs.De plus, les électeurs saint-josephois ont voté en masse par la protégée de Patrick Lebreton (63%) tandis que les électeurs saint-pierrois n'ont été "que" 42% à avoir plébiscité David Lorion. La mobilisation des électeurs dans ces deux villes est une clé de cette 4e circonscription. Dans la cinquième circonscription , Jean-Hugues Ratenon a profité de la division des candidatures à droite et au centre pour arriver largement en tête (36,4%), loin devant Ridwane Issa (16,4%), représentant le parti Banian. Mélenchoniste convaincu, le député sortant a surfé intelligemment sur la vague du rejet du président de la République, tandis que certains candidats avaient du mal à se défaire de leur Macron-compatibilité.Ridwane Issa et Banian, qui avaient pourtant soutenu pleinement Emmanuel Macron lors de la présidentielle, ont vite revu leur stratégie, parvenant in-extremis à laisser la patate chaude à d'autres candidats comme Laurent Virapoullé, dont l'obtention de l'investiture Renaissance a coïncidé avec le déclin de sa campagne.Avec près de 20 points d'avance sur Ridwane Issa, Jean-Hugues Ratenon possède une très large avance mais attention tout de même aux arrangements d'arrière-cuisine dans cette 5e circonscription. En 2017, et alors qu'il comptait plus de 10 points de retard sur Daniel Gonthier au soir du premier tour dans cette circonscription, il était finalement parvenu à battre ce dernier. Dans la 6e circonscription , le duel entre les deux anciens "frères" de Croire et Oser, l'actuel secrétaire général du PCO Alexandre Laï-Kane-Cheong et un des cofondateurs du parti, Frédéric Maillot, sera à coup sûr un des duels les plus suivis de ce second tour des législatives dans l'île.Avec 23,88 % de voix, Frédéric Maillot est parvenu à tirer son épingle du jeu. Candidat officiel de l'union de la gauche, il devrait bénéficier pour le second tour du soutien de l'électorat qui s'est porté vers Monique Orphé et Nadine Gironcel Damour et qui s'identifie à la Nupes. Il part donc en toute logique favori de ce second tour, mais attention tout de même à Alek.Le leader du PCO pourra compter - contrairement à Frédéric Maillot qui a bénéficié du soutien de la présidente de Région et surtout de Céline Sitouze sur le terrain - sur une base militante très active, notamment à Sainte-Suzanne, où il s'est permis comme son adversaire d'arriver loin devant la fille du maire, Nadine Gironcel Damour.Autre inconnue de ce second tour, vers qui vont se tourner les 3.262 électeurs ayant accordé leur confiance à Eric Leung, le candidat de la majorité présidentielle, troisième homme de ce premier tour ? Les deux finalistes n'ont pas eu en effet de mots assez durs envers la politique menée ces dernières années par le président de la République... Enfin, dans la 7e circonscription , si Thierry Robert est parvenu à se qualifier comme prévu pour le second tour, cela n'aura pas été sans difficultés pour l'ancien député-maire de Saint-Leu, En effet, celui ci possède une avance de 3,7 points (24,5%) sur le plus mélenchoniste des mélenchonistes péi, Perceval Gaillard (20,8%).Soutenu par la majorité municipale de Saint-Paul, ce dernier est un militant de la cause de Jean-Luc Mélenchon de la première heure. Par ailleurs, et au vu du jeu des alliances, il pourrait bénéficier des voix du troisième homme de ce scrutin, Johan Guillou (13,6%), soutenu par le maire de Saint-Leu Bruno Domen et qui n'a pas intérêt à avoir dans les pattes un Thierry Robert pour les municipales de 2026.