A la Une . La Réunion placée en zone rouge : Au préfet de jouer

Le gouvernement a officiellement placé La Réunion en zone rouge où la circulation du virus est active. Un changement de statut qui donne au préfet des "pouvoirs renforcés". Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 6 Septembre 2020 à 10:55 | Lu 3325 fois

Que va-t-il se passer maintenant? C’est la question que tout le monde se pose depuis l’annonce du passage de La Réunion en zone rouge. Pour l’heure, difficile de répondre précisément à cette question. D'après l'article 4 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020, "le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre."



Aucun protocole national ne définit la marche à suivre ni les obligations auxquelles il faut se soumettre. Seule l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes ne peut plus être contournée.



Le passage en zone rouge donne aux préfets des pouvoirs renforcés. C’est Jacques Billant, le préfet de La Réunion, qui va donner ses décisions pour La Réunion. Il peut prendre des mesures complémentaires en s’appuyant sur les données épidémiologiques locales. Des choix qui pourront être pris en concertation avec les maires. Ainsi, le préfet peut limiter la circulation et ordonner la fermeture de certains établissements.



À Paris, la préfecture a imposé le port du masque dans l’ensemble de la ville. Dans l’Hérault, le préfet a décidé de limiter les rassemblements de plus de 10 personnes et la fermeture de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et les lieux publics, couverts ou non, jusqu’au 15 septembre.



Les nouvelles mesures pour La Réunion devraient être connues dans les prochaines heures.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur