La Réunion placée en vigilance orages

Une ligne de convergence associée à une circulation dépressionnaire se décale lentement vers la Réunion par le Nord-Est.



Dans une masse d'air chaude et humide, les développements diurnes vont prendre un caractère orageux cet après-midi, notamment dans les hauts.



De fortes averses orageuses sont attendues aujourd'hui et peuvent être accompagnées d'une activité électrique marquée et localement de forts cumuls de précipitations.



Ce bulletin sera ré-actualisé ce jour vers 18 h locales.