Rubrique sponsorisée La Réunion placée en alerte rouge « Je me confine » ce dimanche 20 février à 21h

Avec l’approche imminente du cyclone tropical intense Emna;, le Préfet de La Réunion a décidé de déclencher l’alerte « rouge » du disposi;f spécifique ORSEC Cyclones « Je me confine » à 21h ce mercredi 20 février 2022. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 21:46





Il est expressément demandé à la population réunionnaise de respecter les consignes suivantes :

- Ne sortir en aucun cas à partir de 21h00 ;

- Rester calme et à l’écoute des bulletins météorologiques et des consignes officielles diffusés régulièrement par les radios et télévisions locales ainsi que les différents sites internet d’informations ;

- Ne pas oublier les numéros de téléphone d’urgence : 0262 45 43 45 pour joindre le poste de commandement de la Ville puis le 15 en cas de problème médical (ou le 112 en cas de difficulté) et, enfin, le 18 pour les autres demandes de secours.

La cellule de crise de la Ville de Saint-Paul est active depuis ce dimanche matin.



Le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, et les agents des différents services demeurent mobilisés dans les différents bassins de vie.

À l’approche du météore, la Ville de Saint-Paul vous recommande de faire preuve d’une grande prudence et de ne pas sortir de votre domicile tant que l’alerte rouge est en vigueur.



Vous pouvez retrouver la liste des centres d’hébergement du territoire sur Dans son récent communiqué, la préfecture indique que le cyclone tropical intense devrait passer au plus près de La Réunion en toute fin de journée ou en cours de nuit de dimanche à près de 350 km. Une dégradation des conditions climatiques (vent, pluies, houle) se produira dès ce soir et se poursuivra tout au long de la nuit même après le passage au plus près d’Emnati.Il est expressément demandé à la population réunionnaise de respecter les consignes suivantes :- Ne sortir en aucun cas à partir de 21h00 ;- Rester calme et à l’écoute des bulletins météorologiques et des consignes officielles diffusés régulièrement par les radios et télévisions locales ainsi que les différents sites internet d’informations ;- Ne pas oublier les numéros de téléphone d’urgence : 0262 45 43 45 pour joindre le poste de commandement de la Ville puis le 15 en cas de problème médical (ou le 112 en cas de difficulté) et, enfin, le 18 pour les autres demandes de secours.La cellule de crise de la Ville de Saint-Paul est active depuis ce dimanche matin.Le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, et les agents des différents services demeurent mobilisés dans les différents bassins de vie.À l’approche du météore, la Ville de Saint-Paul vous recommande de faire preuve d’une grande prudence et de ne pas sortir de votre domicile tant que l’alerte rouge est en vigueur.Vous pouvez retrouver la liste des centres d’hébergement du territoire sur le site internet de la ville