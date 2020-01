La grande Une La Réunion placée en alerte "Orange"

À l'approche de la dépression tropicale des côtes réunionnaises, le préfet a décidé du déclenchement de l'alerte orange du dispositif spécifique ORSEC Cyclones à compter de 22H ce jeudi 23 janvier :



« Système n°6 » : Déclenchement du niveau « orange » du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones

23 janvier 2020 à partir de 22h



Le système dépressionnaire n°6 actuellement suivi par Météo France se trouve à environ 775 km au nord ouest de La Réunion. Il devrait transiter au plus près de La Réunion vendredi 24 janvier en fin de journée, selon les prévisions à une intensité maximale de tempête tropicale modérée. Le système va amener un nouvel épisode pluvieux conséquent survenant sur des sols déjà saturés en eau.



Les conséquences pluvieuses seront plus probablement le plus fortement ressenties dans le Sud de l'île. De plus, un train de houle de Nord ouest de l'ordre de 3m à 3,5 m est attendu à compter de demain vendredi 24 à 10h.



En conséquence, le préfet a décidé de déclencher le niveau « orange » du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones » à compter de ce jour jeudi 23 janvier 2020 à 22 h.



Chaque acteur du plan Orsec est donc invité à mettre en place les mesures prévues par le dispositif Orsec dès demain matin.



De plus, il est vivement conseillé aux habitants :



• de se tenir informés régulièrement sur l'évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le point cyclone au 08.97.65.01.01 ;

• d'éviter les déplacements inutiles, et pour ceux qui le peuvent favoriser le télétravail,

• de ne pas franchir les radiers inondés, de ne pas s'aventurer en mer ou en randonnées,

• de s'assurer de connaître le numéro du centre d'hébergement le plus proche de son domicile en contactant sa mairie ;

• de finaliser la protection de son habitation,

• de prévoir son ravitaillement (eau, nourriture, bougies, piles...) au cas où la situation appellerait le déclenchement de l'alerte rouge,

• de contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires,

• de préparer une évacuation éventuelle.

Numéros de téléphones utiles : SAMU 15, Pompiers 18, Police et Gendarmerie 17.



