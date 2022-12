La Réunion, patrimoine mondial de La Divinité

A l’heure où l’on érige la baguette française au « Patrimoine Mondial de l’Humanité », La Réunion, notre si belle île, si bien nommée, peut s’enorgueillir d’être le « Patrimoine Mondial de la Divinité ».



En effet, de par ses multiples cultures et ses différentes traditions, il coule dans ses veines, le sang du sacré. La Réunion, par la magie de son patrimoine culturel est d’une richesse infinie qui me fait dire qu’elle fait partie du « Patrimoine Mondial de la Divinité ». Nous pouvons en être fiers et témoigner de notre attachement, sans pareil, à cet acquis que nous devons, de toutes nos forces, préserver, voire même œuvrer à consolider.



Jamais aucune terre au monde n’a abrité autant d’ethnies différentes et La Réunion ne cesse d’accueillir de nouvelles ethnies chaque jour. Mais, il nous faut veiller à ce que ses propres enfants ne soient pas les grands oubliés de cet enracinement dans le collectif. Il nous faut travailler au bonheur des générations futures en faisant en sorte que les générations actuelles puissent bien se former afin de prendre toute leur place au sein de l’ensemble réunionnais.



J’ai donc à cœur que nous vivions le temps présent, entre celui de la mémoire et celui de la projection dans le futur, comme d’une chance et non pas comme d’un fardeau qui rend difficiles les jours à passer, des jours qui doivent pouvoir se conjuguer sous le signe du bonheur pour des jeunes qui ressentent, pour la plupart, le poids de l’impasse, sans savoir comment se retourner, ni vers qui se tourner pour réussir à s’en sortir.



Nous avons, individuellement et collectivement, le devoir de fuir l’abondance et de voir la précarité du plus grand nombre de nos pairs, le devoir impérieux de cesser de nous pavaner dans nos belles parures pour un temps compté, le devoir absolu de partager nos richesses avant que le sort nous contraigne à ne les devoir partager avec celles et ceux d’entre nous qui en sont les plus démunis.



Oui, La Réunion est bel et bien une chance, et, son cheminement dans le temps pourrait s’avérer être un des plus beaux qui soient que l’humanité ait connu, mais, nous nous devons de raison garder, nous nous devons d’apprendre à cesser de tirer profit de tout, nous nous devons nous exercer à l’ascèse en cessant l’accumulation sans fin des richesses, car ce n’est qu’à ce prix-là que nous connaîtrons la paix des esprits et le bonheur des cœurs.



J’ai donc bon espoir que nous changions pour le meilleur, pas seulement parce que la fin proche du monde nous inquiète, non plus que les faims attachées aux fins de mois de plus en plus difficiles se font sentir, mais bien parce que nous disposons, en nous, de cette force spirituelle qui nous permettra de nous élever au-dessus des contingences du moment.



A nous de réussir ensemble ce pari merveilleux qui fait de notre si belle île le creuset de toutes les religions pour une Réunion plus consciente et mieux éveillée au monde, guidée par la soif de Dieu dans nos vies plutôt que la faim d’un argent toujours plus abondant mais paradoxalement toujours aussi insuffisant à notre épanouissement.