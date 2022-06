La grande Une La Réunion passe à la 5G

Le groupe Orange dévoile ce matin son plan de mise en place du dispositif 5G à La Réunion. Le groupe de téléphone mobile présente les avantages de cette nouvelle technologie, jusqu'à 3 fois plus rapide que la 4G qui couvre encore aujourd'hui la majorité de l'île. Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 11:00





Le déploiement de la 5G marque également le début de la fin pour la 2G à La Réunion. L'arrivée de cette nouvelle technologie se traduira par une amélioration du débit internet, mais aussi par l'amélioration des capacités du réseau qui pourra supporter un plus grand nombre d'utilisateurs et d'appareils connectés, avance l'opérateur. La latence sera aussi réduite



La 5G va "changer notre mode de vie"



Concrètement, il s'agit d'une avancée technologique qui permet une navigation plus fluide sur Internet, une connexion et un téléchargement plus rapide et échanger des données plus volumineuses, explique André Martin, directeur général d'Orange Réunion Mayotte.



L'arrivée de cette technologie évolutive longtemps controversée a fait naître des craintes, et des polémiques. Ses détracteurs lui reprochent notamment son impact néfaste sur la santé et l'environnement.

La couverture 5G va se faire progressivement sur l'ensemble de l'île, en commençant par le chef-lieu, où la fréquence est d'ores et déjà opérationnelle.Le déploiement de la 5G marque également le début de la fin pour la 2G à La Réunion. L'arrivée de cette nouvelle technologie se traduira par une amélioration du débit internet, mais aussi par l'amélioration des capacités du réseau qui pourra supporter un plus grand nombre d'utilisateurs et d'appareils connectés, avance l'opérateur. La latence sera aussi réduiteConcrètement, il s'agit d'une avancée technologique qui permet une navigation plus fluide sur Internet, une connexion et un téléchargement plus rapide et échanger des données plus volumineuses, explique André Martin, directeur général d'Orange Réunion Mayotte.L'arrivée de cette technologie évolutive longtemps controversée a fait naître des craintes, et des polémiques. Ses détracteurs lui reprochent notamment son impact néfaste sur la santé et l'environnement.

Quel impact de la 5G sur notre santé ?



Orange prône le respect et la protection de l'environnement parmi ses principaux enjeux. Le groupe assure que la 5G est conçue pour être moins energivore que la 4G et que son déploiement s'appuie sur les sites 4G existants.



"La 5G n'émet qu'à la demande, c'est-à-dire seulement aux moments et endroits où les terminaux en ont besoin. Et lorsqu'il n'y a pas de demande, elle se met en veille. Toutes ces fonctionnalités permettent une utilisation plus efficace de l'énergie", précise André Martin, directeur général d'Orange Réunion Mayotte.



Concernant les ondes électromagnétiques et la santé, la direction d'Orange Réunion Mayotte s'appuie sur le rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de février 2022, qui confirme l'absence d'impact sanitaire spécifique à la 5G dans les bandes actuellement distribuées en-dessous des seuils réglementaires.



Aujourd'hui, ce sont "6 Réunionnais sur 10 qui estiment que son arrivée est une bonne nouvelle", selon une enquête EetM-Orange





Le prix de la 5G



Le réseau 5G sera déployé à terme sur les 400 sites du groupe. Il n'y aura pas d'offres exclusives, les nouvelles formules seront compatibles 3G, 4G et 5G. Mais il faudra un smartphone compatible pour profiter de la dernière avancée technologique. Ils devront aussi se trouver dans une zone couverte.



Saint-Denis est la première commune où le déploiement a lieu. La prochaine sera Le Port. Le chef-lieu ne sera pas couvert à 100% avant le lancement de la 5G dans l'Ouest parce que l'opérateur privilégie les zones urbaines pour l'instant.



Ceux qui le souhaitent pourront rester sur les réseaux 3G et 4G. La 2G quant à elle devrait disparaître fin 2023.