La Réunion participe au grand nettoyage "World clean up day", samedi 15 septembre

Le mouvement a pris de l'ampleur: en quelques années, il s'est mondialisé et cette année ce sont 150 pays qui sont dotés d'une équipe "World clean up day". A La Réunion, le référent du mouvement est Guillaume Robert, président de l'association "Roulé mon Z'avirons", qui réunit plus d'une centaine de défenseurs de l'environnement.



L'association participe régulièrement à des opérations de nettoyage des ravines ou du littoral et organise une brocante le 26 août, afin de remettre dans le circuit quotidien des objets qui auraient fini en déchetterie. Une démarche qui vise à changer les mentalités et faire prendre conscience du mode de vie contemporain, extrêmement polluant. C'est pour aider à endiguer la délétère surconsommation de notre société qu'agit Roulé mon Z'avirons.



Le 15 septembre, plusieurs actions de nettoyage sont d'ores et déjà programmées, mais Guillaume Robert appelle les citoyens Réunionnais et les associations à une large mobilisation. "Il ne s'agit pas seulement de ramasser à la place des pollueurs, mais aussi de faire prendre conscience qu'il est temps de changer notre mode de consommation", affirme Guillaume Robert.



Le défenseur de l'environnement appelle également les écoles à participer au World clean up day, par dérogation le 14 septembre, le 15 étant un samedi. Le pari est lancé, La Réunion fera-t-elle mieux que la Slovénie, qui a, en 2014, réuni 15% de sa population autour de cette journée d'action planétaire?



Pour participer à une opération de nettoyage (CleanUp), rendez-vous sur https://worldcleanupday.fr/

