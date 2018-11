La Réunion partagée en deux.

Bonjour toutes et tous!



La Réunion est partagée en deux cet après midi. L'est, le volcan et les plaines: nuageux et parfois pluvieux.

Littoral ouest et sud: beau temps.

Littoral nord-ouest: débordements l'après midi avec quelques averses isolées possibles.

Dans l'intérieur: ennuagement avec averses locales sur les pentes. Mais les hauts sommets restent au dessus des nuages.



A 11h : quelques températures sous abri dans les stations de Météo France(MF):

Pont-Mathurin: 30.1

Le Port: 29.1

Pointe des 3 Bassins: 27.3

Gillot: 26.6

StBenoit: 25.4

Bourg Murât: 18.3

Bellecombe: 14



En dehors des pluies "traditionnelles" des régions est et du volcan(73.1mm en 24h à G.Piton Ste Rose à 11h) je note 10.2mm à la Petite France. Toujours sec sur le littoral ouest d'après les stations de MF.