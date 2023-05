A la Une .. La Réunion oubliera-t-elle son histoire lorsque la statue de Mahé de Labourdonnais sera déplacée ?

Des politiciens et des historiens s’écharpent sur un débat qui préoccupe 100% des Réunionnais qui se posent la question : la statue de Mahé de Labourdonnais doit-elle être déplacée ou non ? Pour autant, la placer aux côtés d’autres sculptures militaires ne revient pas à effacer ce gouverneur de l’histoire de La Réunion. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 3 Mai 2023 à 13:40

L’Histoire de La Réunion semble être en grand danger. Pourtant, les Archives départementales n’ont pas été bombardées par des boules de bowling très très mal lancées et les élèves réunionnais assistent toujours à des cours d’histoire entre deux sessions TikTok.



Mais le débat sur le déplacement de la statue de Mahé de Labourdonnais déchaîne de nouveau les passions depuis la décision prise et annoncée conjointement par la mairie de Saint-Denis et la préfecture de La Réunion.



Le gouverneur des Mascareignes au 18ème siècle est décrit comme un architecte du développement économique de La Réunion avec la construction d’hôpitaux, de magasins et de ponts. Des travaux réalisés durant l’esclavage, le nombre de personnes réduites à la servitude avait d’ailleurs augmenté durant son protectorat. Bertrand-François Mahé de Labourdonnais est aussi connu pour sa lutte contre le marronnage.



La mémoire réunionnaise ne tient pas à une statue



Déplacer la statue de Mahé de Labourdonnais ne devrait autant inquiéter. Retirer le gouverneur d’une place proéminente au cœur d’un square au Barachois ne l’effacera pas des livres d’Histoire.



La déplacer reviendrait à réécrire l’histoire, l’effacer, ou du moins modifier sa lecture. Mais exposer une sculpture figée, d’une personnalité triée sur le volet, n’est-ce pas là déjà choisir de raconter qu'une partie de l’Histoire de La Réunion ? (Et peut-être pas la bonne, d'ailleurs.)



"Jusqu'où iront-ils ?"



On arrive ici sur une technique de défense mise en avant par les défenseurs de la position proéminente de la statue du gouverneur Mahé de Labourdonnais sur le front de mer de Saint-Denis.



Il s’agit de la technique “whataboutism” (“et qu’en est-il de ?”) dénoncée aux Etats-Unis par Jon Stewart et John Oliver lors de leur combat contre la machine médiatique républicaine aux Etats-Unis, Fox News ou le président Donald Trump.



Les commentateurs conservateurs avaient alors l’habitude de défendre leur position en mettant en avant d’autres sujets. Une chroniqueuse de Fox News avait par exemple voulu faire oublier les soupçons de connivence entre Trump et la Russie en évoquant des affaires sous l’administration d’Obama.



Jon Oliver avait expliqué pourquoi ce type d’arguments ne tient pas debout. Un avocat ne peut défendre son client en disant : “Oui, mon client a peut-être tué quelqu’un. Mais qu’en est-il de Jeffrey Dahmer ?”



Faut-il retirer les statues des personnages polémiques ?



Faut-il trouver un moyen pour mieux faire connaître l'Histoire de La Réunion ? Oui. Surtout à l'école et peut-être sur TikTok avant l'interdiction de l'application.



Doit-on ériger des statues à l'effigie de personnages historiques ou mettre leur nom sur des places publiques ? Peut-être qu'au lieu d'idolâtrer les personnes, on pourrait se contenter d'apprendre de leurs actes sans avoir besoin de les dresser à plusieurs mètres au-dessus de nous.



Peut-on écrire des livres sur des murs ? Surtout sur une portion de route embouteillée quasiment toute la journée. Le texte sera malheureusement illisible si un tramway voit le jour un jour.



Et petite tangente pour finir : quel message est envoyé "aux grands bonshommes" qui pleurent à la table des négociations lorsqu'ils arrivent devant les grilles de la préfecture et démarrent un combat social sous l'œil d'un gouverneur aussi doué pour développer l'économie que pour garder les travailleurs en servitude...





