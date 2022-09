Communiqué La Réunion n’est pas une poubelle ! Navire échoué sur Saint-Philippe et un autre à la dérive...

Ludovic Sautron, le représentant de Génération Ecologie La Réunion, fait part, dans un communiqué, de ses interrogations concernant le sort réservé au Tresta Star échoué sur les côtes de Saint-Philippe en février dernier alors qu'un pétrolier connaît une panne de propulsion entre les îles soeurs : Par LG - Publié le Mercredi 7 Septembre 2022 à 13:32

Cela fait maintenant plusieurs mois qu’un navire mauricien est échoué sur les côtes de Saint-Philippe. Ce dossier est en souffrance et personne n’est capable à ce stade de faire bouger les choses. La préfecture fait l’autruche et en attendant, la plus jeune plage de la Réunion et du monde est souillé par cette verrue. Cette belle plage qui passait sur nos écrans pour montrer les cascades éphémères, oui cette belle plage d’olivines exceptionnelle au niveau mondial. Ce bateau échoué est sur la côte réunionnaise depuis trop longtemps !



La préfecture, la loi littorale, le domaine publique maritime, la réserve marine, le parc national. Où êtes-vous pour défendre le patrimoine naturel de l’île de La Réunion ?



Doit-on attendre que nos côtes, nos lagons soient souillés pour qu’il y ait des solutions préventives à ce genre d’accident ? Mr le nouveau préfet, merci de prendre ce dossier et le gérer comme il se doit, votre prédécesseur n’a pas réussit à le faire avant de partir !



Peut-on, avant un autre accident sur nos côtes, avoir un remorqueur de haute mer basé à La Réunion ?

« En attendant, Cabri y mange salade »