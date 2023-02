La grande Une La Réunion n'échappe pas à la hausse de 15% du prix de l'électricité

Comme en France hexagonale, La Réunion n'échappera à la hausse du prix de l'électricité à compter de ce 1er février. Une hausse qui aurait pu être beaucoup plus importante, de l'ordre de 99,36% selon les recommandations de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) mais que le gouvernement a décidé de limiter à 15% via la mise en place d'un bouclier tarifaire. Par SI - Publié le Mercredi 1 Février 2023 à 07:42

À La Réunion et contrairement au reste du territoire national, l'éligibilité à ce bouclier tarifaire concernera aussi bien les particuliers que les professionnels, indique Jérôme Zielenski, chef du service clientèle et commercial chez EDF Réunion.



"Ce bouclier sera beaucoup plus protecteur pour La Réunion puisqu'aujourd'hui tous les clients d'EDF vont bénéficier du mécanisme de bouclier tarifaire. Contrairement à la métropole où les tarifs réglementés de vente qui permettent l'application de ce bouclier tarifaire ne s'appliquent qu'aux résidentiels et aux très petites entreprises", explique-t-il.



Une hausse moyenne de 12 euros par mois



Pour tenter de limiter au maximum l'impact de ces hausses sur le portefeuille des abonnés, EDF Réunion insiste auprès des bénéficiaires éligibles pour qu'ils utilisent le chèque énergie exceptionnel délivré récemment par le gouvernement, d'un montant compris entre 100 et 200 euros. Selon les estimations de l'opérateur, la hausse de 15% va représenter pour un ménage moyen à La Réunion environ 12 euros supplémentaires par mois.



"Le chèque énergie va plus que couvrir la hausse à l'année car les bénéficiaires toucheront encore un chèque énergie en avril. Pour ceux qui n'ont obtenu que 100 euros, cela va couvrir 2/3 de la hausse annuelle, d'où l'intérêt d'une bonne utilisation de ce chèque énergie", conclut Jérôme Zielenski.