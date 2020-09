A la Une . La Réunion mobilisée à l'occasion du World Cleanup Day

C'est ce samedi 19 septembre que se tient le World Cleanup Day, une journée dédiée au ramassage des déchets sauvages. Plus de 150 pays participent à cet évènement. Des actions sont prévues ce samedi dans l'île, dans le respect du protocole sanitaire, pour alerter la population sur l'urgence climatique et "l'urgence à ne plus créer de déchets". Par Christelle Boyer - Publié le Samedi 19 Septembre 2020 à 11:24 | Lu 299 fois



World Cleanup Day, c'est aujourd'hui En 2019, ce sont 180 pays et 20 millions de personnes qui se sont activés. En France, ce sont 2500 tonnes de déchets qui ont été soustraites à la nature (dont 18 millions à La Réunion).





"Nettoyer la planète lors du World cleanup day, c'est avoir pris conscience de l'urgence climatique, c'est avoir pris conscience que depuis le mois d'août nous puisons dans les réserves de la planète, nous détruisons ti lamp ti lamp l'avenir de nos enfants", explique Bernard Pade, ambassadeur dans l'île du World Cleanup Day.



Au-delà du ramassage de déchets, la démarche des citoyens lors du World Cleanup Day a pour objectif de démontrer concrètement l'omniprésence des déchets sauvages dans nos lieux de vie, mais aussi informer voire sensibiliser largement les citoyens aux problématiques en lien avec ce fléau, motiver l'implication citoyenne aux côtés des divers acteurs œuvrant quotidiennement sur le sujet ou encore promouvoir les actions durables de réduction des déchets à travers le monde.

Toutes les informations à retrouver sur la page Facebook World Cleanup Day Île de La Réunion