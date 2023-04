La Réunion mise en avant à l’international par le biais du nunchaku

À 29 ans, Jessy Denis (alias Izuky_ sur Instagram) brille aux championnats mondiaux de Nunchaku. Après avoir obtenu deux fois le titre de champion (Nunchaku Flow Grand Prix et Chux off) en 2022, il participe à de nombreuses festivités chinoises à La Réunion : Guan Di, Nouvel An chinois...



Il ne manque pas de rappeler, à travers ses vidéos ou en entretien à la radio, qu’il vient de La Réunion ; une façon de mettre l’île en avant et de donner de la visibilité à ce sport encore trop peu connu. Les représentants sont encore rares au niveau local. Lui même raconte qu’il l’a découvert un peu par hasard à l’âge de 16 ans : "Avec un de mes meilleurs amis de l’époque, on voulait trouver un endroit calme où passer une soirée. En marchant dans les hauts, on tombe sur maison abandonnée, elle ressemblait à une cabane. J’ai décidé de l’explorer et d’y faire un peu d’urbex. Dans l’une des chambres trônait un sommier métallique usé ; et au mur, un nunchaku en bois avec une chaîne", se remémore-t-il.



Depuis ce jour, il s’entraîne en autodidacte et tente de transmettre sa passion auprès de personnes désireuses d’apprendre quelques tricks.



Son prochain objectif : être finaliste au « Golden Combo Tournament », un championnat international.