La grande Une La Réunion manque d'assistants familiaux

Le Département de La Réunion est chargé de recruter les professionnels qui vont accueillir les enfants dans le besoin. Mais la collectivité déplore un nombre de candidats en baisse ces dernières années alors que les mineurs à placer sont en augmentation. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 11 Avril 2023 à 06:25

La majorité des mineurs (75%) qui font l'objet d'une décision de placement par la justice sont accueillis chez des assistants familiaux à La Réunion. Le quart restant est admis dans des établissements sociaux et médico-sociaux. Aujourd'hui, 2.060 enfants placés vivent chez les 842 professionnels agréés.



Mais la situation est tendue dans les foyers, déplore le Département de La Réunion. Les besoins sont en hausse avec une augmentation de 100 placements nécessaires en plus chaque année depuis la crise Covid. Face à cela, le nombre de nouveaux assistants familiaux est en baisse.



“Régulièrement, on procède à des vagues de recrutement d’assistants familiaux agréés pour répondre aux besoins du territoire. Avant la crise covid, en moyenne, on pouvait en recruter une centaine par an. Les campagnes de recrutement se poursuivent, mais depuis deux ans, on recrute plutôt entre 50 et 70 personnes” , explique une responsable du service social du Département.





Des situations difficiles aussi pour les accueillants



Si les personnes agréées qui souhaitent être recrutées sont moins nombreuses, c’est en partie en raison d’une “complexification des situations des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance”, précise le Département. Un constat qui est le même à La Réunion qu'à l’échelle nationale.



Les foyers sont contrôlés et évalués régulièrement pour garantir la bonne prise en charge de l’enfant. Le Département fait état de peu de cas de retrait ou de suspension d’agrément des professionnels.



Mais dans certains cas de figure, l'assistant familial est celui qui demande à mettre fin au contrat : "Il arrive, en fonction de la complexité des situations, que l’assistante familiale nous dise que la prise en charge est trop lourde et qu’elle n’y arrive pas." Dans ces cas-là, les enfants concernés sont orientés vers d’autres professionnels.

Des indemnisations en hausse



Le Département souhaite faire évoluer le métier et a élaboré en 2022 un nouveau contrat social pour les assistants familiaux. Les indemnités ont été revalorisées à la demande de ces derniers. Ils sont en effet dédommagés pour la prise en charge des enfants.



Pour faire face à l’augmentation du coût de la vie, une dotation de 153 euros par mois/enfant leur a été accordée en mars dernier. À cela s'ajoute l'indemnité d'entretien qui passe de 15 à 20 euros par jour/enfant. L’indemnité relative à l’allocation d’habillement, l’argent de poche pour les enfants, l’allocation de rentrée scolaire a aussi été revue à la hausse (+25%).



Le Département a par ailleurs appliqué au mois de mars une revalorisation du salaire pour le premier enfant accueilli.

Des formations pour bien s'occuper des enfants



La collectivité souhaite aussi renforcer le pilotage de l’accueil familial et l’accompagnement des professionnels du secteur.



Les assistants agréés suivent déjà 60 heures de formation avant d'accueillir leur premier enfant. 27 nouveaux candidats viennent d'ailleurs d'être recrutés après ce processus et vont pouvoir voir arriver chez eux 35 enfants qui font l’objet d’une décision de placement.