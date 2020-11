A la Une ... La Réunion, leader européen des sucres spéciaux

Valoriser le savoir-faire réunionnais en matière de sucres spéciaux. C'est le but de la campagne de communication qui va être lancée à compter du 16 septembre sur plusieurs supports médiatiques, à l'initiative du Syndicat du sucre de La Réunion. Un domaine dans lequel notre île excelle à l'international, - La Réunion étant même le leader européen en matière de sucres spéciaux - mais qui n'est malheureusement pas assez mis en avant au niveau local explique le Syndicat, au moment où l'industrie sucrière fait face à de nombreux défis et transformations. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 à 17:28 | Lu 385 fois





En effet, La Réunion est et a toujours été une référence dans le domaine de la sucrerie de canne, "si ce n'est la référence", a insisté Philippe Labro, que ce soit en matière de taux de disponibilité des équipements, du taux d'extraction du sucre ou encore d'optimisation de la consommation d'énergie.



Commençons déjà par sa production. La Réunion est le premier producteur européen de sucre de canne avec plus de 200.000 tonnes produits chaque année. 40% de cette production est dédiée à la fabrication de sucre spéciaux ce qui en fait de loin le leader européen de ce marché de niche.



À la pointe de l'innovation



L'industrie sucrière réunionnaise est également pionnière en matière d'innovation industrielle, dont plusieurs qui constituent des premières mondiales. On peut citer par exemple ces dernières années



L'île peut également compter sur ses deux sucreries du Gol et de Bois-Rouge, qui répondent aux exigences les plus élevées en matière de certification qualité (en 2008, la sucrerie du Gol a même été la première au monde à être certifiée ISO 22000, Sécurité des denrées alimentaires) et dispose avec eRcane un des 3 ou 4 centres de recherche les plus réputés au monde en ce qui concerne la création et la sélection variétale de canne à sucre.



Des atouts que l'île ne manquent décidément pas, mais qui dans le contexte économique et sanitaire ambiant, a poussé le Syndicat du sucre à lancer une campagne de communication d'envergure sur cette excellence réunionnaise, menée avec l'agence Imagecorp, produite par Digital Studio et réalisée par DKpit. Baptisée "l'excellence sucrière, la fierté d'un modèle de réussite 100%", ce spot d'une cinquantaine de secondes sera visible à compter du 16 novembre sur les deux chaînes de télévision locales. Une campagne de communication également relayée sur les réseaux sociaux mais aussi



Le spot à retrouver ci dessous:



"Le but est de faire découvrir aux Réunionnais les sucres d'exception que l'île produit mais aussi de valoriser le savoir-faire des quelque 18 300 personnes qui travaillent dans cette filière. À l'heure où l'Europe négocie ou révise de nombreux accords commerciaux, il est important de rappeler tout ce qui est produit ici selon les normes européennes", clame la déléguée générale du Syndicat du sucre, Sylvie Le Maire.



"La Réunion est reconnue au niveau international pour ses sucres spéciaux, un concept d'ailleurs né ici. Le problème c'est qu'on ne se rendait pas suffisamment compte sur place de la chance qu'on a d'avoir cette production. Sur le très haut de gamme, on est les champions du monde. Quand c'est le cas, il faut le dire", clame Philippe Labro.



Une campagne bienvenue, au moment où l'industrie sucrière réunionnaise subi la concurrence féroce de pays sud-américains comme la Colombie, le Guatemala ou le Costa Rica. Ces pays, gros producteurs de sucre de canne, bénéficient depuis les derniers accords UE-Mercosur (avec les pays d'Amérique du Sud, la Colombie est membre associé du Mercosur) et UE-ALEAC (avec les pays d'Amérique centrale dont sont signataires le Guatemala et le Costa Rica) d'un accès facilité au marché européen sans droit de douanes, au grand désarroi des pays producteurs historiques de sucre au sein de l'UE.



"Garder un coup d'avance"



"Il faut savoir que La Réunion est le territoire possédant la gamme la plus étendue en termes de sucres spéciaux. Notre île est le créateur mais aussi le leader de ce marché et de ce fait, de nombreux pays, notamment ceux d'Amérique centrale ou du Sud, ont tendance à copier nos produits. Ces pays proposent des sucres spéciaux en bradant les prix alors qu'ils n'ont pas les mêmes normes sociales ou environnementales que nous", regrette Philippe Labro, pour qu'il est nécessaire de garder "un coup d'avance".



"Pour garder notre avance, nous avons entrepris une démarche qui n'avait jamais été faite dans ce secteur. Nous travaillons avec des cabinets d'études sensorielles pour qu'ils forment nos techniciens à l'univers du sucre, et le rendre aussi qualitatif qu'un parfum ou une bouteille de vin. Il faut essayer de créer de nouvelles références et tenter de se différencier des autres producteurs qui ont eux-mêmes copié le savoir-faire réunionnais", ajoute le patron de Tereos dans l'île, qui espère voir l'apposition d'une indication géographique protégée (IGP) sur le sucre réunionnais "d'ici trois ans".



Interrogé également sur la diversification de l'industrie cannière dans l'île, notamment vers la canne-fibre pour la fabrication de biomasse, et qui pourrait mettre à mal le gagne-pain de Tereos, à savoir la production de sucre, Philippe Labro assure que cela a toujours été la politique du géant sucrier "d'empiler les valeurs". "On peut très bien accumuler la valeur du sucre, plus la valeur du rhum, plus la valeur de l'énergie. Mais produire de la canne pour faire uniquement de l'énergie, ce qui n'existe nulle part dans le monde, n'est pas une solution techniquement viable", maintient-il:





