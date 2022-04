La Réunion... l'île aux hélicoptères, modèle de développement touristique et de sagesse écologique, avec une com... exemplaire qui marche !

"LES PORTES D’ENTRÉE DANS LE CIRQUE DE MAFATE

Le cirque de Mafate est le royaume de la randonnée, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.On le découvre à pied, bien évidemment, vous n’y croiserez aucune voiture, scooter ou mobylette ! C’est le lieu idéal pour se déconnecter de l’environnement citadin : pas ou peu de pollution sonore, à part les chants des oiseaux et les hélices des hélicoptères qui viennent ravitailler les habitants de Mafate, pas d’immeubles, pas de routes bétonnées, que des sentiers, des arbres, des plantes, des roches … un endroit sans stress.

Les effets de la "propagande" sur ces touristes décervelés ou avec cerveau en veille pour les vacances sont effarants. Pour "l'économie de l'île" sont un bétail juste bon à lâcher des devises, tout les coups sont permis pour leur refourguer la marchandise.



Le scandale de la pollution sonore dans tous les circuits de randonnées, dans le Parc National et les villégiature des hauts n'éclate même pas alors qu'il est exposé à la vue de centaines de milliers de touristes témoins dont la plus grande partie (9 sur 10 environ), ne sont pas venu là pour faire le l'aéro-spoting et des baptèmes de l'air.



Les touristes se sont fait déjà fait "une raison" de supporter des hélicoptères "pour la bonne cause" et dénier la pollution sonore même si c'est choquant, on leur a tant bourré le mou au moyen des reportages TV diffusés en hexagone associant toujours Mafate avec le nécessaire ravitaillement jusque dans les reportage TV diffusés en hexagone que ce scandale est acquis comme nécessaire et normal "ici"..



Même acculés au constat accablant de la dénaturation des lieux par une pollution sonore déraisonnable qui fait perdre jusqu'au sens même d'une randonnée dans un endroit pareil, les touristes qui ont payé pour vivre le rêve qu'ils se sont fait à l'avance du voyage vivent leur rêve à la place de la réalité, et ils n'admettent pas leur ressentit pour ne pas avoir à gérer ne serait ce que leur propre déception.



La pollution sonore peut se chiffrer à 10, 50, 100 survols qui n'en finissent pas, pourquoi pas 200, du moment que le bruit est continuel il n'y a plus de limite. Le vacarme des moteurs peur résonner et accompagner le randonneur de 6h30 du matin à parfois plus tard que midi, le scandale n'éclate pas: ils reviennent de Mafate émerveillés en se souvenant de ce qui était bon, car il reste du bon, et quelques moments de calme.



La déception et l'effet de cumul est intériorisée, vient après, a été "refoulée"..



Pour des gens qui n'habitent pas les lieux, ça ne sera jamais grave, tout au plus quelques dizaines d'heure de pollution sonore urbaine vécue dans la nature. Ils s'en remettrons et garderons les bons souvenirs, effacerons les mauvais.



De toute façon, on ne veut pas voir de problème PENDANT des vacances concrétisant parfois le rêve de voyage de toute une vie. Et l'année suivante des touristes "tout frais" remplacerons ceux qui ont été déçus et ne reviendrons pas, de sorte à entretenir ce processus.



Profitons en, sacrifions jusqu'au bout ce qu'il nous restait d'authentique à la Réunion, c'est la grande braderie avant la débâcle mondiale et l'arrivée des températures létales* dans les zones tropicales.



températures létales* quand la température de thérmomètre mouillé ne permet plus à l'organisme d'échapper à une hyperthermie mortelle si exposé à l'air ambiant à certaines heures de la journée.



"pas ou peu de pollution sonore, à part les chants des oiseaux et les hélices des hélicoptères"

Les oiseaux chantent très fort et on les entend quand même. Les hélicoptères ne cachent donc pas la musique de la nature et ne font pas beaucoup de bruit, c'est juste le petit détail à Mafate. La notion de l'existence d'oiseaux plus discrets et endémiques est réservé aux spécialistes. En vacances nous ne sommes pas là pour réfléchir.



- Des hélicoptères qui viennent ravitailler les habitants de Mafate,

Ho qui oui, bien sur que c'est pour la bonne cause, on ne va pas s'imaginer le contraire dans le meilleur des monde et une île aussi paradisiaque, alors une fois muni de cette explication on acceptera sans limite un vacarme continuel jour sur jour, on ne se demandera pas pourquoi il y en a autant (et pas des des hélicoptères, les ULM sont lâcheurs de paquets postaux peut être...) On ne se demandera pas pourquoi c'est partout, et pas seulement à Mafate...En vacances nous ne sommes pas là pour réfléchir.



Et c'est ainsi que nous en sommes là puisque ça se vend, profitons en, c'est le moment et le lieu pour faire un tour.



Tant qu'il y a assez de "couillons"...

profitons en!

Après nous le déluge et la débâcle.



Jean Thevenet

La Réunion... l'île aux hélicoptères, modèle de développement touristique et de sagesse écologique, avec une com... exemplaire qui marche!RÉFÉRENCE EN L'HYPOCRISIE.Ou on lit "l'incroyable".Vous y croiserez que des gens venus apprécier la nature, donc détendus, souriants, aimables, joviales … ça fait rêver, non ?"Les touristes aiment bien, alors, on ne pensera surtout pas qu'il y a du tourisme par hélicoptères, ULM ou autre qui casse un peu plus l'ambiance, l'explication du ravitaillement étant donnée il devient si facile de ne pas savoir !