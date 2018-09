"La Réunion fête le Maloya" ce dimanche à Sainte-Suzanne

C'est devenu une tradition. La Région Réunion, en partenariat avec les différentes communautés d’acteurs de l’île, célèbre chaque année l’inscription du Maloya au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.



​La Région Réunion organise la 7ème édition du village Maloya. Au programme, outre les ateliers d’éducation patrimoniale destinés aux jeunes scolaires qui ont été proposés les 27 et 28 septembre au Musée Stella Matutina à Saint-Leu, un village Maloya gratuit et ouvert à tous les Réunionnais avec animations musicales, ateliers et expositions, est proposé ce dimanche 30 septembre 2018 au Stade B à Sainte-Suzanne.



Le Maloya a été classé au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO le 1er octobre 2009, date qui marque la reconnaissance au niveau mondial d’un héritage de la culture réunionnaise.



Il sera également question de Culturanoo, les Etats Généraux lancés cette année par la Région pour "une meilleure affirmation de l’identité réunionnaise et une offre culturelle adaptée aux attentes des Réunionnais".



Le programme complet ci-dessous :