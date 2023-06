La Réunion fête la Musique ! Le Département i oubli pas zot zartistes



Visionnez la vidéo :



Nou oubli pas À PARIS 3ème : le 21 juin 2023 Place de la République // 19h00 / 23h00

À LYON 3ème : le 24 juin 2023 Esplanade Nelson Mandela // 19h00 / 23h00

Concerts gratuits organisés par le Département de La Réunion. Animés par Maroni et Fabrice animation

Avec Futur Crew - James - Renlo - Zorro Chang - Sika Rlion - Ti Zenfan Gado - Micheline Picot



- - - - - - - - -

Après trois éditions réussies et fort de son succès, l'événement a réuni en 2022 un large public de plus de 8 000 personnes en plein cœur de Paris, Place de La République. Le Département renouvelle l'opération en 2023 en ajoutant une date à Lyon.

Dans cet esprit, le Département souhaite faire découvrir la richesse culturelle musicale de l’île de La Réunion en présentant un plateau composé d'artistes qui ont réalisé les plus gros tubes des années 90-2000, en exclusivité, au cœur de Paris et à Lyon.

Cette édition est basée sur la Nostalgie des musiques des années 90-2000 : NOU OUBLI PA !

C'est aussi l'occasion pour le public de se remémorer des souvenirs liés à cette musique et de partager ces moments avec d'autres Réunionnais installés dans l'hexagone.