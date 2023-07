La grande Une La Réunion fait un pas de plus vers la mobilité de demain

Plus de 8.500 contributions recueillies, 21 ateliers thématiques et plus de 5.760 participants aux réunions publiques...Tels sont entre autres les premiers éléments chiffrés de la participation citoyenne autour des États généraux des mobilités, lancés il y a trois mois par la Région Réunion. Une participation "à la hauteur des grandes attentes des Réunionnaises et des Réunionnais" salue la présidente de Région, Huguette Bello, permettant de relever leurs idées, avis et propositions pour améliorer les déplacements dans l'île. Par SI - Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 à 06:17

En préambule, Huguette Bello a insisté sur "l'urgence à agir" concernant l'épineuse question des mobilités à La Réunion. Pour la présidente de la Région Réunion, "les questions liées à la mobilité constituent un enjeu fondamental pour l'avenir de La Réunion, aussi bien en terme de développement économique qu'en terme de développement énergétique".



Des contributions nécessaires pour le président du Syndicat mixte des transports de La Réunion (SMTR) afin dit-il, "de construire La Réunion de demain avec les Réunionnais". "En terme de participation, on peut déjà dire que nous avons une bonne mobilisation avec plus de 8.500 personnes qui ont déjà répondu au questionnaire, on a eu plus de 130 évènements réalisés sur l'ensemble du territoire, une caravane des mobilités qui a sillonné tout le territoire de La Réunion, des réunions publiques tenues dans chaque bassin géographique, sans oublier les Ron Kozé qui permettent à chacun et chacune d'organiser ses propres États généraux des mobilités" , tient à rappeler le "M. Mobilité" de la collectivité régionale.



Cette première étape de concertation passée, la seconde phase s'ouvrira dès lundi prochain avec la rédaction du rapport de la Commission nationale du débat public (CNDP) contenant les préconisations des contributeurs et contributrices. Un rapport qui sera publié à la rentrée avant la constitution de l'Assemblée citoyenne des mobilités qui se réunira à partir du mois d'octobre 2023. Une assemblée composée d'élus, de représentants des collectivités, de citoyens volontaires et tirés au sort, et à laquelle il est toujours possible de candidater jusqu'au 23 juillet prochain, toujours sur



Des besoins différents selon les territoires



Outre les citoyens, les intercommunalités ont également pu se positionner sur ces États généraux. L'occasion d'exposer leurs problématiques propres poursuit Patrice Boulevard. "Dans l'Est, il y a une nécessité de désenclaver le territoire et de permettre à ceux qui travaillent de se rendre dans les zones d'activités économiques qui se trouvent bien souvent dans le Nord avec malheureusement les embouteillages que nous connaissons. Dans l'Ouest c'est à peu près la même réflexion avec une volonté de voir se développer davantage des modes de déplacement doux. Dans le Sud, on a une réflexion portée par un collègue de la Casud qui vise la création d'un transport par rail entre Le Tampon et Saint-Pierre, là aussi une idée à sonder. N'oublions pas le Nord

