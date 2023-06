Culture La Réunion fait son Zenith

La soirée Fé Bougé l'océan Indien s'est déroulée le dimanche 28 mai au Zenith de Paris. En préambule, une vidéo de présentation de La Réunion a été diffusée sur un écran géant et a ravi le public venu nombreux. Environ 6.000 personnes avaient fait le déplacement. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 31 Mai 2023 à 07:59



De nombreux artistes de La Réunion et de Maurice se sont succédés sur la scène du Zenith de Paris - La Villette ce dimanche 28 mai. Quatorze chanteurs étaient présents durant les 4 heures de show.





