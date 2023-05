La grande Une La Réunion fait le plein de fibre

Le déploiement du très haut débit continue à La Réunion. Notre île est la deuxième région la mieux couverte derrière l’Île-de-France. La Réunion THD, chargée de fibrer les zones les plus difficiles d’accès, espère bientôt arriver à une couverture de 100%. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 6 Mai 2023 à 14:00

À La Réunion, 429.887 logements et locaux à usage professionnel ont accès à la fibre optique. Le taux de couverture globale à la technologie FTTH (c’est-à-dire un raccordement complet à la fibre) est de 93,4% sur notre île à la fin mars 2023.



La Réunion, 2e région la mieux fibrée



Le taux de couverture de la fibre est estimé à 93,4% à La Réunion. Il s’agit de la deuxième région française la mieux fibrée après l’Île-de-France. La moyenne nationale fin 2022 est évaluée à 79% selon l’observatoire de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse).



La Réunion continue de réduire son retard sur l’Île-de-France. L’écart était de 6% début 2021 mais n’est plus que d’un seul pourcent à la fin de l’année 2022.



Un lourd investissement est nécessaire pour déployer le très haut débit à La Réunion. Les opérateurs ne se sont pas positionnés sur certaines communes de l’île où les obstacles étaient plus nombreux. C’est alors que Réunion THD, satellite de la Région, entre en jeu et réalise les travaux nécessaires pour permettre aux habitants d’accéder à cette technologie.



Fibrer même les écarts



Les communes où les opérateurs ne se sont pas positionnés pour déployer la fibre sont l’Entre-Deux, les Avirons, Salazie, Sainte-Rose et Saint-Philippe. Réunion Très Haut Débit se charge donc de réaliser les travaux et les investissements nécessaires. Mais une fois la fibre installée dans un quartier, les opérateurs reprennent la main et proposent leurs offres commerciales.



La Réunion THD explique que le réseau local évolue constamment avec la création de nouveaux locaux. Une couverture à 100% est un objectif qui serait atteignable, selon l’organisme régional.



Le taux de couverture sur les 6 communes dont Réunion THD a la charge est de plus de 98%. 21.500 logements et bureaux ont été fibrés. Il reste 3.500 logements et locaux professionnels à fibrer dans ces villes des écarts.





Pourquoi fibrer n’est pas si facile



Réunion THD doit faire face à plusieurs problématiques et notamment la construction constante de nouveaux bâtiments.



L’organisme régional peut aussi se heurter à des obstacles administratifs comme c’est le cas à Cilaos. 70% des logements sont fibrés mais une partie du centre-ville ne l’est pas encore.



Réunion THD explique devoir faire face sur toute l'île à des refus de passage, refus d’implantation d’infrastructure, des casses réseau, des travaux d’enfouissement de réseaux programmés.





Un tunnel pour internet à Salazie, Saint-Louis secourue



Un autre cas de figure est celui de la commune de Saint-Louis. L’opérateur privé s’est désengagé sur les secteurs de Bellevue, des Makes et du Petit Serré. Réunion THD intervient donc sur ces zones depuis le début de l’année 2023.



Les principaux défis que rencontre Réunion THD est l’éloignement et la difficulté d’accès dû au relief de l’île. Réunion THD a dû réaliser des chantiers parfois importants comme une galerie souterraine de 30 kilomètres pour atteindre le cirque de Salazie.



En tout, 36 millions d’euros ont été investis dans la construction de ce réseau d’initiative publique géré par la Région Réunion avec le co-financement de l’Union européenne et soutenu par l’Etat dans le cadre du plan France Très Haut Débit.





