A la Une .. La Réunion étend son territoire maritime de 58 121 km²

L’ONU a autorisé la France a agrandir son territoire maritime dans l’Océan Indien. Au total, le pays augmente de 151 323 km², dont 58 121 km² concernent La Réunion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 15 Juin 2020 à 10:28 | Lu 1079 fois

L’Organisation des Nations-Unis (ONU) a autorisé la France à agrandir son domaine maritime sous-marin de 151 323 km² dans l’Océan Indien. Cet allongement permet au Pays d’étendre son influence au fond des océans et de conforter sa deuxième place en tant que puissance maritime mondiale.



Au large de La Réunion, le domaine maritime français va s’étendre de 58 121 km², et de 93 202km2 au large des îles de Saint-Paul et Amsterdam, dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Soit, au total 151 323 km². Cela représente presque un quart de la France métropolitaine.



Cet agrandissement ne concerne que le plateau continental. Cela signifie que le droit de la France ne concerne que le sol et le sous-sol et non la colonne d’eau qui reste du domaine international. Ces extensions permettront au pays d’exploiter les ressources du sol, même si cela n’est officiellement pas à l’ordre du jour.



Cette décision a été prise par un organe spécifique de l’ONU, la Commission des limites du plateau continental. Celle-ci s’appuie sur la convention des Nations unies sur le droit de la mer (1982), dite de « Montego Bay ». Cette convention permet aux pays côtiers d’étendre leur plateau continental au-delà des 200 milles marins (environ 370 km) de leur ZEE – jusqu’à une limite maximale de 350 milles (650 km) – s’ils démontrent que leur territoire terrestre se prolonge sur le fond des océans.



La France compte exercer sa souveraineté sur encore environ 500 000 km2 de plateau continental. En 2015, le pays avait déjà agrandi son territoire de 579 000 km2 au large des Antilles, de la Nouvelle-Calédonie, de la Guyane et des îles Kerguelen.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur