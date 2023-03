A la Une .. La Réunion et Maurice au Zenith de Paris le 28 mai

L'événement musical "Fé Bougé l'océan Indien" se tiendra le 28 mai 2023. Les artistes réunionnais et mauriciens se retrouveront ensemble au Zénith de Paris pour une soirée exceptionnelle dans l'Hexagone. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 13 Mars 2023 à 16:15

Quatorze chanteurs de renommée se succèderont sur les planches mythiques du Zénith de Paris-La Villette le dimanche 28 mai 2023. Une date qui n'a pas été choisie au hasard. Il s'agit de la veille d'un jour férié ce qui permettra aux amoureux de la musique de l'océan Indien de faire la fête jusqu'au bout de la nuit.



Les artistes pourront se produire dans l'une des salles les plus emblématiques de France qui peut accueillir plus de 6.700 personnes.

Qui sera sur scène ?



Les artistes défileront durant 4 heures sur l'estrade du Zenith de Paris. On retrouvera notamment Kaf Malbar, Lindigo, Léa Churros, Kalipsxau, Sega'El, Barth et Nicky Larson ou encore Abdoul.



Les Mauriciens ne seront pas en reste avec OSB, Alain Ramanisum, Laura Beg, Bigg Frankii et Gros Sega aussi sur scène. Goulam, originaire des Comores, sera aussi de la partie.



L'ambiance sera aussi assurée par des DJs aussi de renom comme DJ Illan's, DJ Lof, DJ Franky, DJ Steri et DJ Flyweed.





Paris Island qui organise l'événement "Fé Bougé l'océan Indien" espère remplir le Zénith et souhaite pérenniser ce rendez-vous pour les amoureux de la musique indianocéanique. La structure est habituée des soirées festives tropicales et a notamment été chargée d'orchestrer les passages sur scène en métropole de plusieurs artistes comme Kaf Malbar, Pix''L, MIKL, PLL, Junior, MCBOX, notamment. Infos et billetterie



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur