La Réunion et L’Europe "Ensemble pour un avenir durable "

​Le Président Didier Robert participe au 5ème Forum des RUP les 12,13,14 Octobre. Les 12, 13 et 14 octobre se tiendra la cinquième édition du FORUM des RUP un événement qui se déroulera, compte tenu du contexte sanitaire, entièrement en ligne par visioconférence. Par La Région Réunion - Publié le Lundi 12 Octobre 2020 à 10:20 | Lu 223 fois

La Thématique de ces 3 jours sera « Ensemble pour un avenir durable », une question pleinement inscrite dans le Pacte Vert pour l’Europe (Green Deal), priorité de la Commission VON DER LEYEN. Plusieurs ateliers se tiendront pendant cette séquence, sur l’économie verte, l’économie bleue, la biodiversité et changement climatique. Afin de répondre au contexte actuel de crise économique s’est ajouté un atelier consacré à la relance économique post-COVID.



La Région Réunion en tant que Région Ultrapériphérique et autorité de gestion des programmes européens 2021-2027 FEDER, FSE+ FEAMP, REACT UE et Interreg participera à cet événement décisif pour les prochaines orientations des fonds européens et au plan de relance européen.



Le Président de Région, Didier ROBERT prendra la parole lors de la séquence institutionnelle (16h15-17h45, heure Réunion), et La Région Réunion interviendra aussi pendant le panel n°1 du mercredi 14 octobre « Stimuler la relance dans les RUP » avec le Vice-président Vincent PAYET.



Au programme de ces trois jours, quatre panels émailleront les deux journées de travail destinées à débattre des perspectives des RUP dans le cadre d’un avenir durable et le mardi une plénière en visioconférence réunira tous les institutionnels :