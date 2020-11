A la Une .. La Réunion est le département le plus pauvre de France

Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 27 Novembre 2020

Le rapport 2020-2021 de l'Observatoire des inégalités s'appuie sur les chiffres de l'INSEE de 2017 et démontre que beaucoup de Réunionnais se trouvent dans une situation très difficile.



Près de 220 000 habitants de La Réunion vivent avec moins de 900 euros par mois (50% du revenu médian). Notre île est en tête des classements régionaux comme départementaux. Elle est suivie par la Martinique avec un taux de pauvreté de 18,8%.



Les villes les plus pauvres de La Réunion



Le Port, Saint-Benoît, Saint-Louis, Saint-André et Saint-Joseph se retrouvent en tête des communes avec la plus grande proportion de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France.













