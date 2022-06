A la Une . La Réunion est le département français où la hausse des décès est la plus forte

Avec une hausse de 39% - par rapport à 2019 - sur la période du 1er janvier au 23 mai, La Réunion est le département français où les décès ont le plus augmenté. Par N.P - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 15:53

Du 1er janvier au 23 mai 2022, ce sont 273.505 décès, toutes causes confondues, qui sont enregistrés en France à la date du 3 juin 2022, soit 6,8 % de plus qu’en 2019, année sans Covid, rapporte l'Insee, précisant que ce nombre est toutefois encore provisoire et sera révisé à la hausse dans les prochaines semaines.



À La Réunion, le nombre de décès enregistrés du 1er janvier au 23 mai 2022 est supérieur de 39 % à celui constaté sur la même période de 2019. "C’est le département français où l’augmentation est la plus forte", note l'Institut de statistiques. "Cette hausse s’élève à + 62 % en janvier, + 48 % en février, + 25 % en mars et + 28 % sur la période allant du 1er avril au 23 mai", est-il précisé.





Les départements d’outre-mer connaissent une hausse très importante des décès entre 2019 et 2022 sur la période, souligne d'ailleurs l'Insee. À Mayotte, le nombre de décès enregistrés est supérieur de 21 % à celui constaté sur la même période de 2019. L'évolution est la moins marquée en Guyane (+ 10 %).