A la Une . La Réunion est la première destination française sur TikTok

L'étude "Travel & Social" réalisée par We Like Travel classe La Réunion en tête des destinations les plus suivies sur le réseau social Tik Tok. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 à 20:30





L'étude "



L'Île de La Réunion Tourisme est présente sur les autres réseaux sociaux et se classe 4ème sur LinkedIn (plus de 16.000 abonnés) et 10ème sur Instagram (plus de 126.000 abonnés).



La Réunion se trouve à la 11ème place du classement global de L'Île de La Réunion Tourisme partage sur les réseaux sociaux une bonne nouvelle pour ce secteur économique de l'île. Notre département se trouve en tête des destinations préférées sur le réseau Tik Tok au public jeune.L'étude " Travel & Social " de We Like Travel révèle que La Réunion compte près de 45.000 abonnés et a amassé plus de 375.000 "J'aime" sur Tik Tok. La destination a une réelle avance sur les autres régions ou communes françaises. La commune d'Hyères et le domaine de ski Avoriaz complètent le podium, mais à eux deux rassemblent moitié moins que notre île.L'Île de La Réunion Tourisme est présente sur les autres réseaux sociaux et se classe 4ème sur LinkedIn (plus de 16.000 abonnés) et 10ème sur Instagram (plus de 126.000 abonnés).La Réunion se trouve à la 11ème place du classement global de We Like Travel qui évalue les destinations selon le nombre d'abonnés, le taux d'engagement et plusieurs autres indicateurs. Pour ce qui est des régions de France, La Réunion se situe à la 6e place.