Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu La Réunion est en pré-alerte Cyclonique





A ce Stade « Je m’informe ».



Il est en effet demandé de se tenir informé et de prendre toutes les précautions nécessaires dans le cadre du Plan de Secours Spécialisé Cyclone.



Suivez les conseils et prenez connaissance d’ores et déjà des sept centres d’urgence répartis sur le territoire communal:



Restez donc vigilants.



Nous vous rappelons le numéro à composer en cas d’urgence liée aux intempéries : 0262 34 80 03. » Danilo s’approche de nos côtes. Le système dépressionnaire se situe à 1130 km de nos côtes. La Préfecture a décidé de déclencher la phase de pré-alerte cyclonique du dispositif spécifique ORSEC Cyclones.Il est en effet demandé de se tenir informé et de prendre toutes les précautions nécessaires dans le cadre du Plan de Secours Spécialisé Cyclone.Suivez les conseils et prenez connaissance d’ores et déjà des sept centres d’urgence répartis sur le territoire communal: https://www.saintleu.re/…/les-centres-dhebergements… Danilo va se rapprocher de nos côtes des les prochaines 72 heures et pourrait occasionner une dégradation des conditions météorologiques à compter de dimanche. « Le niveau d’alerte orange, signifiant un danger dans les 24 heures, pourrait être déclenché au cours du week-end, si la nature de la menace venait à le justifier » précise la préfecture.Restez donc vigilants.Nous vous rappelons le numéro à composer en cas d’urgence liée aux intempéries : 0262 34 80 03. »





Dans la même rubrique : < > Enquête de l’Insee Vigilance houle