La grande Une La Réunion est en alerte orange La Préfecture de La Réunion vient de déclencher l'alerte orange à compter de ce mercredi 8 heures, le cyclone Berguitta étant désormais une menace concrète pour l'île dans les prochaines 24 heures.





"La trajectoire se maintient vers La Réunion avec une estimation d'arrivée vers jeudi en fin de matinée voire jeudi après-midi", explique le préfet sur Réunion Première Radio, précisant que le phénomène est en affaiblissement, mais qu'il devrait se traduire par des conditions cycloniques qui devraient arriver entre ce mercredi soir et demain matin.



Hier soir,



En conséquence de l'alerte orange, les établissements scolaires sont fermés, mais l'activité économique continue, jusqu'au passage éventuel en alerte rouge, qui se fera avec un préavis de 3 heures. "Il n'y a pas d'automaticité entre alerte orange et alerte rouge", souligne encore le préfet sur les ondes de Réunion première radio.



Il est vivement conseillé aux habitants : de se tenir informés régulièrement sur l’évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le point cyclone au 08.97.65.01.01 ;

de mettre à l’abri ou d’arrimer tout ce qui est susceptible d’être emporté par le vent.

de fermer fenêtres et volets,

d’éviter les déplacements inutiles,

de ne pas franchir les radiers inondés, de ne pas s’aventurer en mer ou en randonnées,

de prévoir son ravitaillement (eau, nourriture, bougies, piles…) au cas où la situation appellerait le déclenchement de l’alerte rouge,

de s’assurer de connaître le numéro du centre d’hébergement le plus proche de son domicile en contactant sa mairie ;

de contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires.

de préparer une évacuation éventuelle. Numéros de téléphones utiles: SAMU 15, Pompiers 18, Police et Gendarmerie 17



Suivez le compte officiel des services de l’État à La Réunion sur Twitter @prefet974









Le Préfet de La Réunion vient de déclarer notre l'île en alerte orange cyclonique. Le danger est réel. ​Le cyclone tropical Berguitta se situe désormais à 515 km de nos côtes."La trajectoire se maintient vers La Réunion avec une estimation d'arrivée vers jeudi en fin de matinée voire jeudi après-midi", explique le préfet sur Réunion Première Radio, précisant que le phénomène est en affaiblissement, mais qu'il devrait se traduire par des conditions cycloniques qui devraient arriver entre ce mercredi soir et demain matin.Hier soir, Amaury de Saint-Quentin avait tenu un point presse expliquant les raisons du maintien de la pré-alerte cyclonique pour la nuit de mardi à mercredi. Les conditions sont donc maintenant réunies. Le temps commençant à se dégrader plus sérieusement dans plusieurs secteurs de l'île.En conséquence de l'alerte orange, les établissements scolaires sont fermés, mais l'activité économique continue, jusqu'au passage éventuel en alerte rouge, qui se fera avec un préavis de 3 heures. "Il n'y a pas d'automaticité entre alerte orange et alerte rouge", souligne encore le préfet sur les ondes de Réunion première radio.Il est vivement conseillé aux habitants :Numéros de téléphones utiles: SAMU 15, Pompiers 18, Police et Gendarmerie 17Suivez le compte officiel B.A. Lu 5516 fois