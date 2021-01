A la Une . La Réunion épargnée par l'augmentation significative de la mortalité en France en 2020

Si au niveau national, la mortalité constatée entre le mois de septembre et décembre 2020 a « augmenté significativement comparativement à la même période de 2019 », dévoile l'INSEE, La Réunion connaît un scénario plus favorable.

L’INSEE publie les statistiques de la mortalité sur la période du second semestre 2020. Au niveau national, un pic très net est constaté en octobre et novembre, il en est différemment à La Réunion.



Si Mayotte est la région française où l’excédent de décès par rapport à 2019 est le plus fort avec 24 % de mortalité, à l’inverse La Réunion fait partie des régions où l’excédent est le plus faible, inférieur à 2 %.



Parmi les départements d’Outre-mer, Mayotte est immédiatement suivie par la Guadeloupe avec 17,6 %, la Martinique avec 12,3 %. La Guyane se démarque avec -3,1 % de mortalité comparé aux données de 2019.



L’analyse des données concernant La Réunion pour la période du 1er Septembre 2020 au 4 Janvier 2021 montre que 12,9 % des décès sont survenus en hôpital, 29,5 % en maison de retraite et 27,7 % à domicile.



Les chiffres de l’institut de la statistique et des études économiques démontrent une hausse des décès en maison de retraite et à domicile, a contrario des décès enregistrés à l’hôpital dans un contexte de crise Covid.



Les chiffres dans le détail en métropole



Le nombre de décès enregistrés entre le 1ᵉʳ septembre 2020 et le 4 janvier 2021, transmis par voie dématérialisée ou par voie papier, est supérieur à celui mesuré sur la même période en 2018 ou 2019 dans toutes les régions de France métropolitaine. L’augmentation par rapport à 2019 est la plus importante en Auvergne-Rhône-Alpes (+ 37 %), suivie de Bourgogne-Franche-Comté (+ 26 %), puis de Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 21 %) et des Hauts-de-France (+ 18 %). Elle est de l’ordre de 13 %-14 % en Occitanie et dans le Grand-Est. Elle est la plus faible dans les Pays-de-la-Loire (+ 6 %) et en Bretagne (+ 3 %).

Nombre de décès par jour depuis 2019 :