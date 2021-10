La Réunion encore à l’honneur sur France 5

En fin d’année dernière, l’émission "Échappées Belles" avait posé ses caméras sur l’île pour la faire découvrir. La première diffusion a eu lieu le 23 janvier dernier.



Lors de son séjour, Jérôme Pitorin a eu droit à un programme d’observation de dauphins depuis le port de Saint-Gilles, a visité le cimetière marin et le marché forain en baie de Saint-Paul, a chaussé ses baskets pour une randonnée à Cilaos, a arpenté le village d'Hell-Bourg et a aussi suivi un atelier de cuisine.



Le résultat est un reportage de 90 minutes riche en émotions et en aventures avec des prises de vue paradisiaque.



Malheureusement, avec une diffusion programmée à 22h25 heure de Paris, il sera bien tard pour pouvoir le visionner ici (00H25), d'où l'occasion de faire fonctionner le magnéto !