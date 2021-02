A la Une . La Réunion en vigilance orages

Le département de La Réunion se retrouve aujourd'hui dans un environnement chaud et humide. Dès le milieu de matinée, des averses à caractère orageux se développent dans les hauteurs de l'ile, avec une préférence pour les hauts de l'Ouest et du Sud dans un premier temps. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 19 Février 2021 à 08:41 | Lu 1257 fois

Dans l'après midi ce caractère orageux se généralise. Ces averses sont localement fortes et peuvent donner de bons cumuls d'eau.



Elles peuvent s'accompagner également de fortes rafales de vent, et d'une activité électrique marquée.