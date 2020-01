La Réunion en vigilance fortes pluies

Une première dégradation du temps a commencé sur le nord du département tôt ce matin.



En cours de journée, l'ensemble du département connait un temps très maussade et pluvieux avec des averses ou pluies plus ou moins marquées donnant des cumuls de pluies localement conséquents.



Avec la mise en place d'un flux de sud rapide cette après-midi, une dégradation plus marquée est attendue sur le sud de l'île, sur des sols déjà saturés en eau, et se poursuit jusqu'en journée du samedi 25 Janvier 2020.



Ce bulletin sera réactualisé Vendredi 24 Janvier 2020 vers 14 h locales.