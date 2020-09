La Réunion en rouge : Quelles annonces le préfet va-t-il faire ?

Depuis un décret paru dimanche dernier, La Réunion est classée en "zone de circulation active du virus", autrement dit en zone rouge. Ce passage en zone rouge permet au préfet de prendre de nouvelles mesures restrictives pour lutter contre la propagation du virus sur le territoire.



Ce vendredi, Jacques Billant va faire le point sur la circulation du coronavirus sur l’île et sur la stratégie à adopter pour limiter sa propagation. Voici les annonces que devrait faire le préfet ce soir :



- L’obligation du port du masque étendue à de nouvelles zones et prolongée jusqu’à la fin du mois de septembre

- La limitation du nombre de personnes lors d’événements et pour les salles de réception

- Le prolongement des limitations pour les événements sportifs

- Des restrictions concernant la vente d’alcool à emporter



Le préfet doit également rendre sa décision concernant le maintien ou non du Grand Raid. Depuis plusieurs semaines, Robert Chicaud, l’organisateur de l’évènement, ainsi que les traileurs sont suspendus aux lèvres du préfet. Cette semaine, Robert Chicaud était ressorti déçu de sa réunion avec le préfet et les maires de l’île. La quasi-totalité des élus avaient demandé l’annulation de la course.